Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Suyudi Ario Seto (Ảnh: ANTARA).

Tại một phiên điều trần trước quốc hội ở Jakarta vào sáng nay 12/11, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Suyudi Ario Seto cho biết, các điều tra viên đang tiếp tục điều tra vụ nghe lén Tổng thống Prabowo Subianto.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo bị cáo buộc đã ra lệnh nghe lén, lựa chọn các mục tiêu giám sát và cũng chính là người tiếp nhận các kết quả cuối cùng từ hoạt động này.

Ông Listyo bị bắt giữ hồi đầu tháng này vì bị nghi cùng các sĩ quan cấp cao khác nghe lén trái phép Tổng thống Prabowo Subianto. Nhóm này cũng bị cáo buộc nhắm tới một loạt mục tiêu giám sát khác, bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà lập pháp và các nhân vật chính trị.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Suyudi Ario Seto cho hay, các điều tra viên đang xem xét vai trò của ông Listyo trong vụ nghe lén, bao gồm hành vi truy cập trái phép vào hệ thống điện tử và xóa bỏ các tài liệu điện tử. Theo Bộ luật Hình sự Indonesia, các tội danh này có mức án tù tối đa từ 6 đến 10 năm.

Các nghị sĩ Indonesia đã hối thúc Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Suyudi Ario Seto truy tố tội phản quốc đối với 4 tướng cảnh sát bị cáo buộc có liên quan đến đường dây nghe lén trái phép nhắm vào Tổng thống Prabowo Subianto.

Các nghị sĩ cũng đặt nghi vấn về việc liệu ông Listyo có thực sự là "người sử dụng cuối cùng" của các băng ghi âm nghe lén hay không.

Một số quan chức chính phủ Indonesia, bao gồm Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Prasetyo Hadi và Bộ trưởng điều phối các vấn đề pháp lý Yusril Ihza Mahendra, nhận định hành động của các nghi phạm có thể bị coi là âm mưu lật đổ chính phủ.

Ông Seto cho biết, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sơ bộ riêng biệt về nghi vấn phản quốc, bao gồm khả năng tham gia hoặc âm mưu lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa truy tố bất kỳ nghi phạm nào theo các điều khoản về tội phản quốc.

Ông giải thích, bằng chứng về hành vi nghe lén trái phép cùng việc truy cập hoặc xóa bỏ trái phép tài liệu điện tử không mặc nhiên cấu thành bằng chứng về tội phản quốc. Ông cho biết, cáo buộc phản quốc đòi hỏi một quy trình thu thập chứng cứ riêng biệt.