Xe quân sự tại Jakarta (Ảnh: Jakarta Post).

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Indonesia Muhammad Nas ngày 4/11 cho biết việc điều động binh sĩ là thủ tục thông thường nhằm duy trì an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

“Việc triển khai binh sĩ là hoạt động diễn ra bình thường”, ông Nas nói, đồng thời nhấn mạnh quân đội “luôn phải sẵn sàng bảo vệ toàn thể đất nước và giữ gìn sự toàn vẹn của Cộng hòa Indonesia”.

Giai đoạn đầu của đợt triển khai quân đội mới bắt đầu hôm 2/11, với 2.100 nhân lực thuộc các đơn vị đã đóng quân tại Jakarta. Các binh sĩ từ bên ngoài thủ đô dự kiến bắt đầu đến Jakarta hôm 4/11, nâng tổng số nhân lực tham gia lên 20.980 người, theo ông Yayan.

Lực lượng được điều động bổ sung gồm binh sĩ thuộc các đơn vị lính thủy đánh bộ và hải quân, cùng nhân sự từ các trung tâm huấn luyện và căn cứ hải quân ở đảo Java và tỉnh Lampung. Ngoài ra, 13.140 nhân viên khác đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và có thể được triển khai nếu cần thiết, ông Sofiyan cho biết.

Ngoài ra, hình ảnh trên truyền thông Indonesia cũng cho thấy một số phương tiện quân sự đã tiến vào thủ đô trong những ngày qua, nhưng giới chức nước này chưa xác nhận thông tin.

Động thái của quân đội diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách điều tra nghi vấn đã có một chiến dịch nghe lén trái phép dường như nhắm vào Tổng thống Prabowo Subianto. Vụ việc đã dẫn đến việc bắt giữ 2 sĩ quan cảnh sát cấp cao và một cựu cảnh sát trưởng bị cáo buộc có liên quan.

Một trong những người bị liên đới trong vụ bê bối là cựu Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo, người đã bị cách chức Chánh văn phòng Tổng thống hôm 4/11, chỉ hơn một tháng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí này.

Hai tướng cảnh sát khác bị cáo buộc có liên quan là Ahrie Sonta Nasution và Eko Hadi Santoso. Cảnh sát cho biết cả 3 người đã bị bắt giữ hôm 1/11.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận việc triển khai quân đội tại Jakarta có liên quan đến cuộc điều tra nghe lén hay không.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Yayan Sofiyan, Trợ lý phụ trách tác chiến của Hải quân Indonesia, không giải thích thêm về mục đích triển khai lực lượng, cũng không trả lời câu hỏi liệu có lo ngại về tình hình an ninh trong bối cảnh cuộc điều tra nghi vấn nghe lén và các vụ bắt giữ hay không.

Theo người phát ngôn Tổng thống, ông Prasetyo Hadi, việc cách chức ông Listyo được thực hiện theo sắc lệnh do Tổng thống Prabowo ban hành.

Hôm 3/11, nhà chức trách cho biết chiến dịch nghe lén bị cáo buộc có liên quan đến việc xóa chứng cứ điện tử và truy cập trái phép vào thông tin liên lạc của nguyên thủ quốc gia cũng như một số nhà lãnh đạo và nhân vật công chúng khác.

Cảnh sát cáo buộc hoạt động nghe lén trái phép diễn ra trong giai đoạn 2025-2026, khi ông Listyo còn giữ chức Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia, và các nghi phạm bị cáo buộc đã ra lệnh thực hiện việc nghe lén mà không tuân thủ đúng quy trình.

Các nghi phạm còn bị nghi đã ra lệnh xóa những tệp chứa thông tin liên lạc bị chặn thu vào cuối tháng 10, nhằm che giấu chứng cứ và xóa dấu vết của chiến dịch nghe lén.

“Những gì đã diễn ra có thể thuộc diện bị xem là hành động tiến tới phản quốc”, ông Prasetyo, người phát ngôn của Tổng thống, nói với các phóng viên hôm 4/11.

Theo ông, nếu người bị nghe lén là nguyên thủ quốc gia, sẽ có rất nhiều thông tin đặc biệt nhạy cảm có khả năng bị sử dụng vào những mục đích gây nguy hại cho lợi ích quốc gia.

Ông cho biết thêm Tổng thống Prabowo đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước những diễn biến này.

Ông Prasetyo cho hay chính phủ vẫn đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát trước khi xác định động cơ của các nghi phạm.