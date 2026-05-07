Hungary trả lại 82 triệu USD tiền và vàng cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/5 cho biết trên mạng xã hội rằng việc Hungary hoàn trả 82 triệu USD tiền mặt và vàng cho Ukraine đại diện cho "một bước quan trọng trong quan hệ với Hungary".

“Tôi biết ơn Hungary vì cách tiếp cận mang tính xây dựng và bước đi văn minh này. Tôi cảm ơn mọi người trong đội ngũ của Ukraine, những người đã đấu tranh cho một quyết định công bằng và bảo vệ lợi ích của nhà nước và nhân dân chúng ta”, ông Zelensky viết.

Hồi tháng 3, Hungary đã chặn 2 xe bọc thép chở tiền và vàng đi qua lãnh thổ trong bối cảnh 2 quốc gia láng giềng vốn căng thẳng về việc Hungary tiếp cận dầu mỏ của Nga thông qua đường ống chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Tại thời điểm thu giữ, chính quyền Hungary cho biết họ nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Chính quyền Hungary khi đó đã ra lệnh tạm giữ lô hàng, bao gồm 40 triệu USD và 35 triệu euro tiền mặt, cùng với 9kg vàng, trong tối đa 60 ngày để cơ quan thuế của nước này điều tra. Các nhân viên ngân hàng Ukraine đi cùng lô hàng cũng bị chính quyền Hungary tạm giữ trong hơn 24 giờ trước khi bị trục xuất khỏi nước này.

Cơ quan thuế của Hungary hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Các quan chức Ukraine khẳng định lô hàng này là một hoạt động chuyển giao tài sản định kỳ giữa các ngân hàng nhà nước, và cáo buộc chính phủ Hungary dùng việc thu giữ để gây sức ép buộc Ukraine phải khôi phục việc trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba.