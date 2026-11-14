Hình ảnh do Thủ tướng Hungary Péter Magyar đăng tải cho thấy số tiền bị thu giữ (Ảnh: X/magyarpeterMP).

Cơ quan chống tham nhũng Hungary ngày 13/11 cho biết đã thu giữ số tiền mặt trị giá 19,5 triệu USD được chôn trong rừng và cất giấu ở nhiều địa điểm khác trong quá trình điều tra một cựu bộ trưởng.

Ông Miklós Seszták, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Hungary giai đoạn 2014-2018, bị cáo buộc nhận hối lộ trong một đường dây liên quan đến công ty vận tải nhà nước, thông qua việc mua xe buýt đã qua sử dụng với giá bị đẩy lên cao hơn thực tế.

Ông Seszták, 2 cựu bộ trưởng khác và em trai của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã bị tạm giữ trong những vụ án khác nhau, khi các cuộc điều tra tham nhũng được đẩy mạnh trong những tuần gần đây.

Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia (NVVH) cho biết đã khám xét nhiều địa điểm trong hai ngày 12 và 13/11 để phục vụ quá trình tố tụng hình sự đối với ông Seszták.

"Trong quá trình khám xét, các điều tra viên phát hiện một lượng lớn tiền mặt được chôn trong rừng, cất giấu trong các công trình nông nghiệp, nhà kho cũng như các bất động sản nhà ở, và cất trong những két sắt có giá trị cao tại các địa điểm hẻo lánh", cơ quan này thông báo.

Theo cơ quan này, tổng số tiền mặt thu giữ trong 2 ngày tương đương 19,5 triệu USD. NVVH cho biết nhân viên cơ quan đã nộp toàn bộ số tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Hungary.

"Khi tiếp nhận số tiền này, 12 nhân viên kho bạc đã mất 8 giờ để kiểm đếm bằng 5 máy đếm tiền", Bộ trưởng Tài chính András Kármán viết trên Facebook.

Cựu Thủ tướng Orbán chưa đưa ra phản ứng trước diễn biến mới nhất. Trước đó, ông từng lên án các cuộc điều tra nhằm vào những người thân cận với mình để gây bất lợi cho ông.