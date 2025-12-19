Hơn 2 triệu câu hỏi chờ Tổng thống Putin trả lời trong họp báo cuối năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ nhận các câu hỏi ngẫu nhiên từ người dân Nga trong chương trình “Tổng kết năm với Tổng thống Vladimir Putin”, với phạm vi câu hỏi bao trùm “đầy đủ mọi chủ đề”.

Chương trình dự kiến bắt đầu vào 12h trưa giờ Moscow ngày 19/12 (16h giờ Việt Nam).

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi của chương trình đã hoạt động được 15 ngày. Tính đến nay, hơn 2,1 triệu câu hỏi đã được gửi đến thông qua các kênh khác nhau. Gọi điện đến tổng đài vẫn là hình thức phổ biến nhất như thường lệ, trong khi cách thức được ưa chuộng thứ hai để liên hệ với Tổng thống Putin là chatbot trên ứng dụng nhắn tin Max được thử nghiệm lần đầu tiên trong năm nay.

Trong năm 2024, chương trình tiếp nhận hơn 2,5 triệu câu hỏi gửi tới Tổng thống dưới nhiều hình thức khác nhau. Người dân Nga đã gọi đến tổng đài khoảng 1,2 triệu lần, hơn 500.000 người lựa chọn liên hệ với nguyên thủ quốc gia qua tin nhắn SMS và MMS. Các yêu cầu còn lại theo thông lệ được tiếp nhận thông qua ứng dụng di động, trang web và các mạng xã hội.

Kể từ năm 2001, nhà lãnh đạo Nga có thông lệ tổ chức buổi hỏi đáp thường niên kết hợp họp báo cuối năm. Trong các cuộc họp báo này, ông Putin sẽ đề cập đến tình hình trong nước, trả lời các câu hỏi của người dân và bày tỏ quan điểm của mình về nhiều chủ đề chính trị trong nước và quốc tế.

Kỷ lục về thời lượng của chương trình được ghi nhận vào năm 2013, khi ông Putin trả lời các câu hỏi trong 4 giờ 47 phút. Đồng thời, số lượng câu hỏi lớn nhất được ghi nhận vào năm 2015 với 3,25 triệu câu hỏi.