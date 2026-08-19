Hoàng hậu Anh lần đầu trải lòng về lúc biết tin Vua Charles mắc ung thư

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla (Ảnh: Reuters).

Vua Charles từng nói ông sẽ “đối mặt” với ung thư theo “cách riêng” của mình sau khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh này, Hoàng hậu Camilla tiết lộ.

Trong lần đầu tiên phát biểu công khai về thời điểm chồng mình phát hiện mắc bệnh, Hoàng hậu cho biết Nhà vua đã quyết tâm tiếp tục cuộc sống như bình thường.

Bà cũng chia sẻ chuyến thăm “khó khăn” tới một trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, khi bà đã biết về chẩn đoán của Nhà vua nhưng công chúng vẫn chưa hay biết.

Vua Anh đang tham gia quá trình điều trị một dạng ung thư không được tiết lộ trong hơn 2 năm qua, sau khi bị chẩn đoán vào tháng 1/2024.

Trong một bộ phim ngắn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư Maggie’s, Hoàng hậu thừa nhận trải nghiệm cá nhân đã làm thay đổi cách nhìn của bà về căn bệnh.

Hoàng hậu Anh, người giữ chức chủ tịch Maggie’s từ năm 2008, nói: “Hãy nhìn chồng tôi, chẳng có gì có thể ngăn cản ông ấy. Ông ấy chỉ nói đây là cách của tôi, tôi sẽ đối mặt với căn bệnh".

Hoàng hậu đã tham gia khai trương một trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư của Maggie’s tại Bệnh viện Royal Free ở phía tây bắc London vào ngày 31/1/2024, chỉ 2 ngày sau khi Nhà vua xuất viện và 5 ngày trước khi Điện Buckingham thông báo ông mắc bệnh ung thư.

Mô tả chuyến thăm, bà nói: “Tôi nhớ mình đã đến một trung tâm Maggie’s ngay sau khi Nhà vua bị chẩn đoán mắc bệnh. Khi đó không ai có thể nói bất cứ điều gì. Điều đó thực sự rất khó khăn.

Tôi gần như đã nói điều gì đó nhưng tôi cảm thấy đó chưa phải lúc để nói. Tôi nhìn tất cả những người đang chịu đựng căn bệnh, cũng như người thân của họ, và tôi nghĩ điều đó càng khiến tôi nhận ra những nơi như thế này quan trọng đến mức nào".

Dame Laura Lee, giám đốc điều hành Maggie’s, ca ngợi Hoàng hậu vì vẫn thực hiện chuyến thăm này. "Đó chỉ là một tuần trước khi mọi chuyện được công khai, và chắc hẳn bà phải rất can đảm mới có thể làm như vậy", bà Lee nói.

Trung tâm Maggie's cho biết việc Vua Charles và con dâu ông, Công nương xứ Wales Kate, công khai chuyện đã điều trị ung thư, cũng như việc họ sẵn sàng chia sẻ về cách đối mặt với căn bệnh, đã tạo ra tác động tích cực rất lớn đối với những người cùng mắc bệnh.

"Việc Nhà vua cởi mở về chẩn đoán của mình chắc chắn đã giúp những người khác cũng cởi mở hơn. Và giờ đây, khi tôi được nghe phản ứng hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên của Nữ hoàng trên cương vị một người vợ, điều đó càng cho thấy rõ vì sao gia đình và bạn bè cũng cần nhận được sự hỗ trợ", bà Lee nói.

Các trung tâm Maggie’s cung cấp hình thức hỗ trợ toàn diện, cho phép bệnh nhân và người thân đến bất cứ lúc nào để chia sẻ câu chuyện và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia.

Nữ hoàng, người đã đến thăm 18/27 trung tâm của Maggie’s tại Anh, mô tả bầu không khí “truyền cảm hứng” và “vô cùng thân thiện” tại đây. “Mỗi thành phố đều phải có một trung tâm Maggie’s. Tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao nếu không có những trung tâm này", bà nói.