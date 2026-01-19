Hiện trường vụ đâm tàu cao tốc làm 39 người chết ở Tây Ban Nha

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát cho biết ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong một vụ va chạm tàu cao tốc ở miền nam Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, và công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Vụ va chạm xảy ra vào lúc 19h45 ngày 18/1, khi phần đuôi của một đoàn tàu chạy tuyến Malaga - Madrid bị trật bánh gần Cordoba. Theo nhà điều hành đường sắt Adif, đoàn tàu này đã đâm vào một đoàn tàu đang chạy chiều ngược lại từ Madrid tới Huelva, một thành phố khác ở miền nam Tây Ban Nha. Theo truyền thông nước này, có khoảng 400 khách trên 2 chuyến tàu.

Giây phút như "động đất" trong vụ đâm tàu làm 39 người chết ở Tây Ban Nha (Video: AP).

Trước đó trong buổi sáng, lãnh đạo khu tự trị Andalusia, ông Juan Moreno, cho biết 75 hành khách đã phải nhập viện, trong đó 15 người trong tình trạng nguy kịch.

Một số toa tàu bị lật (Ảnh: Reuters).

Phần lớn các nạn nhân được đưa tới Cordoba, cách Madrid khoảng 390km về phía nam. Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã thiết lập một trung tâm hỗ trợ tại thị trấn Adamuz, gần hiện trường vụ tai nạn, nhằm hỗ trợ lực lượng khẩn cấp và cung cấp thông tin cho người dân.

Xe cứu thương ở hiện trường (Ảnh: Reuters).

Các thành viên của lực lượng vệ binh dân sự và lực lượng phòng vệ dân sự Tây Ban Nha đã làm việc tại hiện trường suốt đêm.

Hiện trường đổ nát (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh và video cho thấy các toa tàu bị vặn xoắn, nằm nghiêng dưới ánh đèn pha. Hành khách cho biết họ đã trèo ra ngoài qua các cửa sổ bị vỡ, một số người phải dùng búa khẩn cấp để đập kính.

Theo nhà báo Salvador Jiménez của đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha RTVE, người có mặt trên một trong các đoàn tàu bị trật bánh, vào khoảnh khắc 2 đoàn tàu đâm nhau, ông cảm thấy như có động đất đã xảy ra.

Hai đoàn tàu bị thiệt hại nặng (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết vào sáng 19/1 rằng nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Ông gọi đây là một vụ việc “thực sự kỳ lạ”, bởi nó xảy ra trên một đoạn đường ray bằng phẳng, vừa được nâng cấp vào tháng 5.

Ông cũng cho biết đoàn tàu bị trật bánh chưa đầy 4 năm tuổi. Đoàn tàu này thuộc công ty tư nhân Iryo, trong khi đoàn tàu còn lại, chịu tác động nặng nề nhất, thuộc hãng đường sắt quốc doanh Renfe của Tây Ban Nha.

Các nạn nhân được sơ cứu (Ảnh: Reuters).

Theo ông Puente, phần sau của đoàn tàu thứ nhất bị trật bánh và đâm vào phần đầu của đoàn tàu còn lại, khiến hai toa đầu của tàu Renfe bị hất khỏi đường ray và lao xuống một sườn dốc cao khoảng 4m. Thiệt hại nghiêm trọng nhất tập trung ở phần đầu đoàn tàu Renfe.

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ kéo dài bao lâu, ông cho biết có thể mất khoảng một tháng.

Nhiều hành khách đã trèo qua cửa sổ ra khỏi đoàn tàu (Ảnh: Reuters).

Theo Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu dành cho các đoàn tàu chạy trên 250km/h, với hơn 3.100km đường ray.Đây là phương thức vận tải phổ biến, giá cạnh tranh và an toàn. Hãng Renfe cho biết hơn 25 triệu hành khách đã sử dụng tàu cao tốc của hãng trong năm 2024. Các chuyến tàu giữa Madrid và các thành phố thuộc Andalusia đã bị hủy trong ngày 19/1.