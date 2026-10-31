Hệ thống phòng không xuất hiện gần dinh thự của gia đình Tổng thống Mỹ

Hệ thống phòng không triển khai ở khu dinh thự Mar-a-Lago hôm 16/10 (Ảnh: Nur Photo).

Palm Beach Daily News ngày 30/10 đăng tải các hình ảnh được cho là hai hệ thống phòng không Avenger được đặt trên một sà lan nổi gần dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida.

Việc bố trí này được cho là theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

"Theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ, gần đây chúng tôi đã triển khai các trang thiết bị phòng không mặt đất và chống hệ thống máy bay không người lái tại và xung quanh khu vực Mar-a-Lago”, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD cùng Bộ Tư lệnh phương Bắc Mỹ (USNORTHCOM) cho biết.

Một người phát ngôn của Mật vụ Mỹ cũng cho hay: "Trong môi trường có mức độ đe dọa cao, Cơ quan Mật vụ Mỹ phải liên tục điều chỉnh các hoạt động để tích hợp các công cụ, công nghệ và phương pháp tiên tiến nhất nhằm bảo vệ những người thuộc diện được bảo vệ".

Tuy nhiên, các bên từ chối nêu cụ thể bản chất mối đe dọa cũng như không tiết lộ chủng loại và số lượng hệ thống phòng không triển khai gần Mar-a-Lago.

Nếu đó là hệ thống Avenger, thì đây là hệ thống phòng không sở hữu các tên lửa tầm ngắn gắn trên xe Humvee. Nó được thiết kế để đánh chặn các đợt tập kích hướng tới và các máy bay bay ở tầm thấp.

Các hệ thống này cũng từng được nhìn thấy trong thời gian Tổng thống Trump chơi golf tại sân golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey, vào tháng 8.

Theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ, không phận xung quanh Mar-a-Lago đã bị hạn chế trong thời gian ông Trump tới thăm. Cơ quan này hy vọng sẽ phong tỏa vĩnh viễn không phận này "do tình báo phát hiện các mối đe dọa bất lợi".

Đầu năm nay Cơ quan Mật vụ Mỹ cảnh báo các mối đe dọa nhắm vào những người thuộc diện được bảo vệ đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mối đe dọa từ trên không tại Mar-a-Lago là thường trực và đáng kể." Matthew Quinn, Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ, cho hay.

Ông nói thêm: “Vì đây là nơi ở chính của Tổng thống, nơi ông thường xuyên tiến hành công việc của cơ quan quyền lực cao nhất chính phủ, chúng tôi cần giảm thiểu mối đe dọa đó bất kể Tổng thống có đang lưu trú tại đây hay không”.

Lực lượng an ninh Mỹ đã chặn hàng chục máy bay vi phạm lệnh hạn chế bay tạm thời ở khu vực West Palm Beach kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm ngoái. Hầu hết trong số đó là các máy bay nhỏ, động cơ đơn và phi công không nắm được các quy định hạn chế.