Hệ thống cảnh báo không kích của Ukraine bị xâm nhập (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo thông tin từ Không quân Ukraine, hệ thống cảnh báo không kích của Ukraine đã bị tấn công mạng vào tối 1/11. Khi đó, còi báo động vang lên trên khắp cả nước và người dân nhận được các cảnh báo giả về nguy cơ hạt nhân, hóa học cũng như giao tranh trên đường phố.

Cụ thể, người dân nhận được cảnh báo trên ứng dụng Air Alert với nội dung: “Cảnh báo hạt nhân sắp diễn ra trên toàn Ukraine! Đừng lo lắng, tên lửa Oreshnik đang trên đường đến”.

Còi báo động không kích cũng vang lên trên các đường phố trên khắp cả nước, bao gồm cả tỉnh Zakarpattia ở miền tây Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết: "Nhiều khả năng ứng dụng Air Alert đã bị can thiệp. Không có mối đe dọa bức xạ nào! Xin hãy giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin cập nhật trên kênh Telegram của chúng tôi".

Trung tâm Chống Tin giả của Ukraine tuyên bố ứng dụng Air Alert "có khả năng đã bị xâm nhập”.

Đối với người dân thủ đô Kiev, Bộ Chuyển đổi Số Ukraine khuyến nghị sử dụng ứng dụng "Kiev Digital" để theo dõi các cảnh báo không kích. Một số thống đốc tỉnh cũng cho biết hệ thống cảnh báo đã can thiệp và khuyên người dân yên tâm vì không có mối đe dọa nào.

Các quan chức cũng cảnh báo cuộc tấn công mạng này có thể đi kèm một chiến dịch lừa đảo giả mạo chứa các đường link độc hại.

“Ứng dụng Air Alert bị tấn công. Đừng bấm vào đường link trong tin nhắn", Thống đốc tỉnh Vinnytsia, bà Natalia Zabolotna, thông báo.

Đến nửa đêm theo giờ địa phương, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết mặc dù hệ thống cảnh báo trên toàn quốc đã hoạt động trở lại bình thường, người dân vẫn nên tiếp tục theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và chú ý các tín hiệu phát ra từ loa phóng thanh.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi người dân không bấm vào các đường link từ nguồn không rõ ràng và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng", cơ quan này khuyến cáo.

Theo kênh tin tức Telegram Mash của Nga, một nhóm tin tặc tự xưng là Hitcore đã nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập. Các tin tặc tuyên bố đã lừa một nhân viên của một công ty Ukraine trao quyền truy cập vào máy tính của anh ta.

Sự cố này diễn ra vài ngày sau một sự cố dường như là lỗi kỹ thuật trong hệ thống cảnh báo không kích tự động của Kiev vào ngày 26/10. Khi đó, các cảnh báo không kích được phát ra và hủy bỏ nhiều lần chỉ trong vòng 5 phút. Giới chức trách Ukraine nói rằng sự cố là do "trục trặc kỹ thuật".

Phía Nga hiện chưa bình luận về vụ việc xảy ra ở Ukraine hôm 1/11, nhưng chỉ khoảng 3 giờ sau đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ứng dụng di động của họ cũng đã bị xâm nhập để gửi "thông tin giả mạo" tới người dùng.