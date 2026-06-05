Hé lộ vũ khí bí mật Ukraine dùng để phong tỏa tuyến hậu cần của Nga

UAV Morigan của Ukraine (Ảnh: BI).

Các binh sĩ Ukraine vừa công bố thêm những chi tiết mới về loại máy bay không người lái (UAV) tầm trung bí mật mà họ đang sử dụng để nhắm vào tuyến đường cao tốc hậu cần R-280 của Nga, nằm sâu phía sau chiến tuyến mặt trận phía nam.

Lữ đoàn Nemesis số 412 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã đăng tải các thước phim quay cận cảnh và trước khi cất cánh của loại UAV tấn công được đặt biệt danh là Morrigan.

Lữ đoàn cho biết, UAV cánh cố định này sở hữu một động cơ cánh quạt đơn ở mũi, được sản xuất trong nước và được "thiết kế để hoạt động sâu sau chiến tuyến của đối phương".

"Được sự cho phép của nhà sản xuất, chúng tôi xin vén bức màn bí mật: Loại UAV bí mật này là gì?", lữ đoàn viết, đồng thời gọi Morrigan là "vũ khí bí mật" của họ ở phân khúc tầm trung.

Một đoạn video quay cảnh chiếc Morrigan đang được chuẩn bị cất cánh cho thấy nó dài khoảng 1,2-1,5m, với phần cánh vuốt ngược về sau và hai vây đuôi.

UAV này dường như được phóng từ một bệ phóng dạng ray cho phép nó cất cánh mà không cần đường băng. Morrigan là một đại diện trong nhóm UAV mới nổi mà Ukraine đang sử dụng thường xuyên hơn trong năm nay để tấn công các lực lượng và tuyến hậu cần của Nga ở khoảng cách từ 20-300 km phía sau tiền tuyến.

Chúng thường nhẹ hơn các loại UAV tầm xa vốn được dùng để tấn công vào ngành công nghiệp quốc phòng và dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, chúng sử dụng thiết kế cánh cố định thay vì kiểu UAV có 4 cánh quạt góc nhìn thứ nhất (FPV) đang phổ biến trên chiến trường.

Các nhà phân tích và giới chức Ukraine cho biết, mục tiêu của các loại UAV tầm trung này là làm chậm đà tiến quân của Nga bằng cách buộc họ phải rút lui khỏi những khu vực mà họ từng coi là an toàn cho các tuyến cung ứng.

Đó chính là điều mà Lữ đoàn 412 của Ukraine đã làm khi triển khai Morrigan tấn công vào tuyến đường cao tốc R280 Novorossiya - tuyến đường được Nga sử dụng để tiếp tế cho mặt trận phía nam của mình.

"UAV này từng hoạt động tại bán đảo Crimea trong vài dịp và phá hủy các mục tiêu hỗ trợ cũng như phòng không hàng đầu của Nga. Lúc này, nó đang thực hiện một cuộc truy lùng hậu cần kéo dài từ Mariupol đến Crimea ", Lữ đoàn 412 viết.

Tuyến R280 chạy từ Rostov-on-Don đến Crimea, băng qua toàn bộ vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát ở phía nam. Nó thường cách tiền tuyến khoảng 100km, chạy dọc theo bờ biển Azov và đi qua các thành phố như Mariupol và Melitopol.

Tuần trước, Lữ đoàn 412 đã đăng tải các đoạn video ghi lại nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào các đoàn xe tiếp tế và nhiên liệu đang di chuyển trên cao tốc, cho biết họ đã phá hủy "hàng chục" xe tải của Nga.

Vào thời điểm đó, đơn vị này chưa tiết lộ tên của Morrigan mà chỉ gọi nó là một "loại cánh bí mật" được chế tạo đặc biệt cho sứ mệnh tấn công. Trong khi đó, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại các vùng lãnh thổ này đầu tuần cho biết họ đang tiến hành xây dựng các tuyến đường thay thế cho cao tốc R280, với lý do các cuộc tấn công của Ukraine đã gia tăng cường độ kể từ giữa tháng 5.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, có ít nhất 5 cuộc tấn công của Ukraine vào tuyến đường R280 trong tuần trước, với ít nhất 3 cuộc nhắm vào các xe chở nhu yếu phẩm hoặc xe bồn chở nhiên liệu.