Mô phỏng về dự án hầm đường bộ (Ảnh: Norconsult).

Dự án đường hầm đường bộ dưới biển sâu nhất và dài nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy, được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố ở quốc gia này trong thập niên tới.

Đường hầm E39 Rogfast dài 27km, nằm ở Na Uy, sẽ trở thành một phần của tuyến cao tốc không phải qua phà tại nước này, nối thành phố Kristiansand với Trondheim.

Tên gọi Rogfast là viết tắt của cụm từ “Rogaland fastforbindelse”, được đặt theo tên vùng Rogaland và từ tiếng Na Uy có nghĩa là “tuyến kết nối cố định”. Công trình dự kiến phục vụ trung bình 13.000 lượt phương tiện mỗi ngày và sẽ đi vào hoạt động năm 2033.

Theo Norconsult, đơn vị tư vấn thiết kế và kỹ thuật của dự án, E39 Rogfast là tuyến giao thông quan trọng, góp phần hình thành một thị trường lao động và dân cư thống nhất.

Công trình được mô tả là bước đột phá về chiều dài đường hầm và dự kiến sẽ trở thành đường hầm đường bộ 4 làn sâu nhất thế giới, với điểm sâu nhất nằm dưới mực nước biển 392m.

Tuyến cao tốc E39 dài khoảng 1.094km, nối Trondheim với Kristiansand, hiện buộc tài xế phải qua 9 chuyến phà riêng biệt để hoàn thành hành trình kéo dài khoảng 21 giờ. Đường hầm mới sẽ giúp đơn giản hóa hành trình này.

Công trình cũng sẽ có một nút giao vòng xuyến kép ở độ sâu 260m, kết nối với một đường hầm khác dẫn đến đảo Kvitsøy.

Do độ dốc của đường hầm lên tới 7%, các phương tiện đi qua có nguy cơ quá nhiệt động cơ, thậm chí cháy xe. Vì vậy, các lối thoát hiểm ngang sẽ được bố trí cách nhau 250m, cho phép tài xế rời khỏi đường hầm và đi đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Dự án là một phần trong sáng kiến quốc gia nhằm xây dựng tuyến E39 không cần qua phà, nối Kristiansand với Trondheim.

Chiều dài đường hầm cũng có thể khiến người lái xe cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, theo Express, các giải pháp đã được tính đến.

Kế hoạch của Norconsult nêu rõ: “Bên trong đường hầm sẽ có một dự án nghệ thuật nhằm ngăn cảm giác đơn điệu, giảm bớt tâm lý lo lắng khi đi qua đường hầm, rút ngắn cảm nhận về thời gian di chuyển, giúp người đi đường định hướng và tạo ra những điểm nhận diện”.

“Ngoài ra, việc trang trí sẽ giúp không gian đường hầm có cảm giác rộng mở hơn, trong khi hệ thống chiếu sáng động có thể tạo ra những hiệu ứng linh hoạt, liên tục thay đổi”, thông báo viết.

Bên cạnh đó, các biện pháp bảo vệ tài xế khỏi ô nhiễm không khí cũng là yêu cầu bắt buộc.

Một hệ thống thông gió sẽ được lắp đặt để bảo đảm không khí lưu thông tốt. Theo trang The BM1, khoảng 245 quạt phản lực sẽ được bố trí dọc đường hầm, cùng với các tháp thông gió.

Công trình khởi công năm 2021, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD.

Công trình được thi công đồng thời từ cả 2 đầu theo một kỹ thuật hiện đại nhằm tiết kiệm thời gian. Mục tiêu là để hai mũi thi công gặp nhau ở giữa đường hầm. Tuy nhiên, sai số cho phép chỉ là 5cm.

Ngoài ra, đường hầm được xây dựng bằng cách khoan xuyên qua lớp đá nền rắn chắc, thay vì sử dụng các cấu kiện đường hầm đúc sẵn, theo Life in Norway.

Ông Oddvar Kaarmo, quản lý dự án thuộc Cơ quan Quản lý Đường bộ Công cộng Na Uy, nói với trang này: “Các phương tiện sẽ di chuyển xuyên qua lớp đá rắn chắc... Các quy định của chúng tôi yêu cầu phải có ít nhất 50m đá ngăn cách đường hầm với vùng biển phía trên.

Điều đó giúp công trình có độ bền và khả năng chống chịu áp lực nước”.

Na Uy là một trong những quốc gia có địa hình thách thức nhất đối với ngành kỹ thuật xây dựng, do có nhiều vịnh hẹp ăn sâu vào đất liền và thung lũng sâu. Vì vậy, việc xây dựng các tuyến đường thông thường gặp nhiều khó khăn.

Từ thập niên 1990, nhiều cây cầu và đường hầm đã được xây dựng nhằm cải thiện khả năng kết nối giao thông. Rogfast sẽ trở thành một trong những dự án có quy mô lớn nhất thuộc loại hình này.