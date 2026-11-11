Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 13/11/2024 (Ảnh: Getty).

Sau khi nhậm chức vào năm 2021, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden từng nói rằng người tiền nhiệm Donald Trump đã để lại cho ông một "bức thư rất hào phóng" trong Phòng Bầu dục. Kể từ đó, ông Biden luôn từ chối thảo luận về nội dung của bức thư.

Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký sắp ra mắt mà New York Times tiếp cận được, ông Biden đã in lại toàn bộ bức thư này.

Bức thư đề ngày 20/1/2021, gửi tới “46”, hàm ý gửi Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ là ông Joe Biden.

Bức thư được viết trên giấy của Nhà Trắng, bằng chiếc bút Sharpie màu đen đặc trưng của ông Trump.

Trái với những bình luận công khai, trong thư, ông Trump không chỉ trích ông Biden cũng như không thách thức kết quả bầu cử.

Thay vào đó, ông viết đầy chất thơ về trải nghiệm làm việc tại Nhà Trắng và niềm tin của ông rằng ông Biden "sẽ trung thành với chính mình và với nhân dân Mỹ."

"Nhiều tổng thống đã đến rồi đi, những người đơn thuần chỉ cầm quyền với tư cách là đảng viên Cộng hòa hay Dân chủ. Phần lớn, họ không làm thay đổi lịch sử, họ chỉ bị cuốn theo dòng chảy của nó. Điều này sẽ không xảy ra với ông vì tôi biết ông yêu nhân dân Mỹ đến nhường nào”, ông Trump viết.

Trong cuốn hồi ký, ông Biden viết: “Ông ấy (Tổng thống Trump) gửi những lời chúc tốt đẹp nhất bằng ngôn từ ấm áp như một người bạn cũ”.

Ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào ngày 20/1/2021. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump đã liên tục công kích ông Biden, gọi ông là "ứng viên tồi tệ nhất" trong lịch sử nước Mỹ, nghi ngờ năng lực trí tuệ của ông.

Sau khi ông Biden thắng cử, ông Trump đã thách thức kết quả, cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận. Sau đó, ông từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Cho đến ngày nay, ông Trump vẫn tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận và đổ lỗi cho ông Biden về một loạt vấn đề.

Ông Biden rời nhiệm sở vào năm 2025 sau khi chấm dứt giữa chừng chiến dịch tái tranh cử do vấn đề sức khỏe.

Sau khi rời sở làm, ông Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt di căn ác tính đã lan sang xương. Ông cho biết vào ngày 8/11 rằng việc điều trị ung thư sẽ hạn chế số lần ông xuất hiện trước công chúng để quảng bá cuốn hồi ký.

Hunter Biden, con trai của cựu tổng thống, hồi mùa hè cho biết tình trạng của cha mình đang xấu đi và gây đau đớn cho ông.

Cuốn hồi ký của ông Biden được ra mắt trong bối cảnh đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump vừa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi đầu tháng. Sau cuộc bầu cử này, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.