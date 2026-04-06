Hé lộ thông điệp cầu cứu bí mật của phi công Mỹ bị bắn rơi ở Iran

Sau khi kích hoạt ghế phóng thoát khỏi tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4, phi công Mỹ đã tìm cách trốn trú, sinh tồn và liên lạc với lực lượng cứu hộ của quân đội Mỹ.

Quân nhân này mang theo một thiết bị liên lạc và một đèn báo định vị cùng với một khẩu súng ngắn. Khi sĩ quan Mỹ mất tích cuối cùng cũng thiết lập được liên lạc từ một nơi nào đó trong những ngọn núi ở phía tây nam Iran, thông điệp mà anh gửi đi qua vô tuyến của mình ngắn gọn và bất ngờ đến mức nó đã khiến Washington nghi ngờ về một cái bẫy tiềm tàng do Iran giăng ra.

Sự nghi hoặc ban đầu này khiến chiến dịch giải cứu bị trì hoãn.

Mỹ lo ngại rằng người Iran đã bắt giữ sĩ quan của tiêm kích bị bắn rơi làm con tin và đang ép buộc anh ta cố gắng dụ các lực lượng cứu hộ Mỹ vào một trận phục kích. Ông Trump cho biết thêm, phải mất vài giờ để phía Mỹ xác định quân nhân này tự nguyện liên lạc.

"Nghe giống như điều mà một người Hồi giáo thường nói. Anh ấy nói quyền năng thuộc về Thánh Allah", Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với Axios về thông điệp cầu cứu của sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí F-15E bị bắn rơi ở Iran.

Tổng thống Trump cho biết thêm, những người quen biết sĩ quan này sau đó đã giải thích rằng anh là một người sùng đạo, và việc anh nói như vậy là hợp lý.

Một quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận lời kể của Tổng thống Trump với Axios nhưng cho biết cụm từ chính xác được sử dụng là "Thánh Allah là đấng nhân từ”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã đăng tải những từ tương tự trên X.

Phi công này có một thiết bị liên lạc và một đèn báo định vị cùng với một khẩu súng ngắn. Trong khi các lực lượng Iran và Mỹ chạy đua để tìm kiếm anh, anh đã ẩn náu trong một khe núi, liên tục di chuyển, và có thời điểm đã leo lên một sườn núi cao hơn 2.000m để đi trước các lực lượng đang bủa vây. Vị trí của anh là ẩn số ngay cả với phía Mỹ trong suốt hơn 24 giờ.

CIA cuối cùng đã xác định được nơi ẩn náu của anh, sử dụng điều mà New York Times mô tả là "những khả năng độc nhất vô nhị" để theo dấu khi sĩ quan mất tích di chuyển qua địa hình đồi núi và lẩn tránh người dân địa phương.

Khi vị trí chính xác của sĩ quan được xác nhận, CIA đã chia sẻ thông tin đó với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ, và một đội đặc nhiệm đã được đưa vào khu vực lân cận vào tối 4/4.

Đến rạng sáng 5/4, Tổng thống Trump thông báo chiến dịch giải cứu đã thành công, sĩ quan vận hành vũ khí tuy bị thương nặng nhưng vẫn ổn và đã được đưa ra khỏi Iran. Theo các nguồn tin, phi công này được chuyển đến Kuwait để điều trị.