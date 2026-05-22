Hé lộ số máy bay trị giá hàng tỷ USD của Mỹ bị mất trong cuộc chiến Iran

Hình ảnh được cho là máy bay "Mắt thần" E-3 của Mỹ sau cuộc tấn công từ Iran (Ảnh: OSINTdefender/X).

Một báo cáo mới được Quốc hội Mỹ công bố cho biết quân đội Mỹ đã mất ít nhất 42 máy bay trong 40 ngày xung đột với Iran, với ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Báo cáo này, được chuẩn bị cho Quốc hội Mỹ dựa trên thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và các phương tiện truyền thông quốc phòng, ước tính tổng thiệt hại về máy bay vào khoảng 2,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Họ cho rằng vẫn chưa rõ liệu Lầu Năm Góc đã thống kê đầy đủ tất cả tổn thất của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột Iran hay chưa.

Theo báo cáo, các tổn thất bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay tiếp nhiên liệu, trực thăng cứu hộ chiến đấu và máy bay không người lái.

Trong số các máy bay bị phá hủy hoặc hư hại có 4 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, 1 F-35A Lightning II, 1 A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và 1 máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không E-3 Sentry.

Báo cáo cũng liệt kê việc quân đội Mỹ mất 2 máy bay MC-130J Commando II, 1 trực thăng HH-60W Jolly Green II, 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper và 1 trực thăng MQ-4C Triton.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Case gần đây đã trích dẫn những con số tương tự trong một phiên điều trần tại Thượng viện, nói rằng Washington đã mất khoảng 39 máy bay trong cuộc chiến với Iran.

Khi chất vấn quan chức Lầu Năm Góc Jules Hurst, nghị sĩ Case đã đề cập đến một báo cáo trước đó của trang tin quốc phòng The War Zone và hỏi rằng liệu Lầu Năm Góc đã tính toán đầy đủ chi phí thay thế cho các máy bay bị phá hủy hay chưa.

Ông Hurst từ chối xác nhận công khai các tổn thất, nói rằng Lầu Năm Góc vẫn cần tiến hành “thống kê đầy đủ” trước khi ước tính chi phí sửa chữa và thay thế.

Báo cáo của The War Zone mà nghị sĩ Case trích dẫn cho biết Không quân Mỹ đã thực hiện gần 13.000 chuyến bay trong suốt 40 ngày xung đột với Iran.

Báo cáo của Quốc hội cho biết chi phí thực tế dài hạn có thể tăng cao hơn nhiều so với ước tính hiện tại.

Theo báo cáo, việc thay thế một số máy bay bị phá hủy có thể đòi hỏi phải khởi động lại dây chuyền sản xuất cho các hệ thống không còn được sản xuất nữa.

Báo cáo lưu ý rằng việc phá hủy một chiếc E-3 Sentry có thể buộc Lầu Năm Góc phải khôi phục chương trình thay thế E-7 Wedgetail đã bị hủy bỏ với chi phí lên tới hơn 2,5 tỷ USD.

Các nhà phân tích được trích dẫn trong báo cáo ước tính tổng thiệt hại máy bay và các chương trình thay thế cuối cùng có thể lên tới hơn 7 tỷ USD.

Báo Washington Post, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh, cho biết Iran đã gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 228 cơ sở quân sự và trang thiết bị của Mỹ ở Trung Đông, và chính quyền Mỹ không công khai thừa nhận quy mô thiệt hại thực sự.

Theo Washington Post, Iran đã tấn công các nhà chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, radar, hệ thống liên lạc và thiết bị phòng không trong các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông.

Các chuyên gia trao đổi với Washington Post cho rằng quân đội Mỹ đã đánh giá thấp khả năng điều khiển hệ thống tấn công của Iran, không thích ứng với việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái hiện đại và không cung cấp đủ sự bảo vệ cho một số căn cứ của Mỹ.