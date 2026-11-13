Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp các đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin ngày 12/11 (Ảnh: Reuters).

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow ngày 12/11 kéo dài khoảng 2,5 giờ.

Ông Ushakov mô tả cuộc gặp là thực chất, mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu ích. "Hai bên đã nhất trí rằng tiến trình đàm phán và kênh thương lượng này sẽ tiếp tục", ông Ushakov nói. Ông cho biết thêm rằng Moscow vẫn duy trì liên lạc với cả hai đặc phái viên Mỹ.

Ông Kushner cũng mô tả cuộc hội đàm với ông Putin là "rất đầy đủ và chi tiết". Ông cho biết, tại cuộc họp, hai bên đã đề cập đến tất cả các vấn đề lớn. Theo ông, điều này sẽ giúp định hình vòng đàm phán đa phương tiếp theo cũng như các cuộc thảo luận sắp tới với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tiếp tục đàm phán 3 bên

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, các bên đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán 3 bên mới.

"Tôi nghĩ đã đạt được tiến triển. Mọi người từng cho rằng chúng tôi sẽ không khởi động lại tiến trình đàm phán 3 bên. Chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã ấn định một cuộc họp mới”, ông nói.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, đại diện các nước châu Âu cũng sẽ tham gia vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về giải pháp cho vấn đề Ukraine.

“Châu Âu sẽ tham gia vào cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi coi đây là một thời khắc rất quan trọng bởi họ là các đối tác của chúng tôi và việc họ góp mặt có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi", ông Witkoff phát biểu.

Ông Kushner cho biết, vòng đàm phán 3 bên mới có thể diễn ra vào tuần tới. Chủ đề chính sẽ là chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông, các cuộc đàm phán này sẽ chịu tác động từ những nội dung mà các nhà đàm phán Mỹ đã thảo luận với ông Putin vào ngày 12/11.

Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov chưa xác nhận việc châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Trong suốt cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, ông Kushner đã nói với ông Putin rằng Washington đã nhận thấy "sự thay đổi lớn" từ phía châu Âu và tin tưởng rằng việc mở rộng các cuộc đàm phán hòa bình có sự tham gia châu Âu sẽ không cản trở tiến trình này.

Đáp lại, ông Putin cho biết Moscow luôn cởi mở trong việc đối thoại với EU về vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu. Chúng tôi cũng chưa bao giờ cắt đứt cuộc đối thoại đó. Chính họ mới là bên đã cắt đứt đối thoại với Liên bang Nga", ông nói.

Ông cũng cảnh báo, nếu châu Âu đưa lực lượng vào Ukraine ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, xung đột sẽ lập tức tái diễn bởi Nga sẽ coi đó là mối đe dọa an ninh.

"Chúng tôi rất mong muốn các ngài, cũng như toàn thể chính quyền Mỹ, hãy làm việc với các đồng minh châu Âu để cuối cùng họ có thể dứt khoát quyết định xem mình muốn gì: hòa bình hay chiến tranh tại Ukraine", ông Putin nói.

Đề xuất khuôn khổ an ninh châu Âu

Tại cuộc hội đàm, ông Putin tái khẳng định các đề xuất của Moscow về một cấu trúc an ninh châu Âu mới. Đề xuất này bao gồm chấm dứt việc mở rộng NATO, hạn chế triển khai các hệ thống vũ khí đe dọa Nga ở khu vực gần biên giới, khôi phục nguyên trạng của NATO vào thời điểm ký kết Đạo luật Cơ bản Nga - NATO năm 1997.

Moscow dự định sẽ bổ sung thêm các yếu tố cân nhắc mới vào bản đề xuất năm 2021, có tính đến những bài học rút ra từ cuộc đối đầu với tập thể phương Tây.

Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Putin cũng ủng hộ đề xuất của phía Mỹ nhằm giải quyết các mối quan ngại về an ninh liên quan đến cả Nga và Ukraine thông qua việc hình thành một hệ thống an ninh châu Âu mới.

Ông Ushakov nói, Moscow coi hệ thống an ninh châu Âu hiện tại là kém hiệu quả và sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán với Washington về một thỏa thuận dài hạn mới.

"Chúng tôi hy vọng rằng đại diện các nước châu Âu cũng sẽ ủng hộ công việc thống nhất các chi tiết của một cấu trúc an ninh không thể chia cắt và hòa bình lâu dài mới", ông Ushakov phát biểu.

Sứ mệnh nhân đạo tại Konstantinovka

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí bắt đầu các cuộc tiếp xúc nhằm tổ chức một sứ mệnh nhân đạo tại Konstantinovka, tương tự ở thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine mới đây.

“Ông Witkoff và ông Kushner đã tích cực ủng hộ đề xuất của ông Putin nhằm mở rộng kinh nghiệm từ chiến dịch nhân đạo đã thực hiện thành công tại Oleshky sang một thị trấn khác nằm ngoài đường giới tuyến tiếp xúc, cụ thể là Konstantinovka", ông Ushakov cho hay.

Nga "sẵn sàng bắt đầu rà phá bom mìn ngay lập tức" để thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại Konstantinovka.

Trao đổi tù binh

Moscow và Washington ủng hộ một đề xuất được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi về kế hoạch cho một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine. Ông Ushakov cho biết, đôi bên vẫn đang thương lượng các điều khoản.

Ông Witkoff cũng nói rằng, việc này sẽ sớm hoàn tất và đây sẽ là đợt trao đổi "lớn nhất trong lịch sử".

Nga và Ukraine đã thực hiện 35 đợt trao đổi tù binh kể từ năm 2025, trả tự do cho khoảng 5.000 người của mỗi bên.

Các cuộc gặp bên lề APEC

Ngoài các vấn đề liên quan đến Ukraine, Tổng thống Putin và các đặc phái viên Mỹ còn thảo luận về triển vọng cho các cuộc gặp tiềm năng giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới tại Thâm Quyến.

"Cả chúng tôi và phía Mỹ đều coi trọng cuộc gặp cấp cao 3 bên sắp tới tại Thâm Quyến”, ông Ushakov nói.

Ông Putin và ông Trump sẽ tiếp tục thảo luận về giải pháp cho vấn đề Ukraine tại cuộc gặp song phương dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Trung Quốc.

"Đương nhiên, trong cuộc gặp dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận toàn bộ các vấn đề liên quan đến giải pháp hòa bình”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Điện Kremlin hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ mang lại "tác động làm dịu toàn bộ tình hình quốc tế”.