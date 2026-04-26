Hé lộ động cơ của nghi phạm vụ nổ súng tại sự kiện có Tổng thống Trump

Nghi phạm nổ súng bị khống chế (Ảnh: Truth Social).

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho rằng nghi phạm cố gắng xông qua chốt kiểm soát an ninh tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối qua dường như đã nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

“Có vẻ như nghi phạm đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của chính quyền. Chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về các thành viên cụ thể nào, ngoại trừ việc chúng tôi hiểu rằng đó là mục tiêu và mục đích của hắn”, ông Blanche cho biết.

Thông tin này được đưa ra sau khi lực lượng thực thi pháp luật thực hiện một loạt lệnh khám xét trong đêm.

Ông nói, nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc đã "bắn được vài phát súng" nhưng bị "khống chế ngay lập tức".

"Từ những gì chúng tôi biết được qua camera giám sát và từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, (hắn) vừa mới lọt qua được vành đai an ninh", ông Blanche cho hay.

Ông Blanche nói tiếp, ông không tin nghi phạm đang hợp tác với cuộc điều tra. Các cáo buộc chống lại đối tượng này sẽ bao gồm hành hung nhân viên liên bang, nổ súng và mưu sát nhân viên liên bang.

Nghi phạm, được xác định danh tính là Cole Allen, 31 tuổi, từ Torrance, bang California, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Theo hồ sơ công khai, nghi phạm là một giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử từ Nam California.

Allen cũng từng làm kỹ sư cơ khí cho công ty IJK Controls ở South Pasadena trong một năm.

Nghi phạm cũng tự mô tả mình là một nhà phát triển trò chơi điện tử trên hồ sơ LinkedIn, và dường như đã phát hành một trò chơi độc lập có tên Bohrdom để bán trên nền tảng trò chơi Steam với giá 1,99 USD.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm nổ súng đã mua 2 khẩu súng hợp pháp vào các năm 2023 và 2025. Quan chức này cũng cho hay nghi phạm không nằm trong tầm ngắm của họ trước vụ xả súng. Theo quy trình an ninh thông thường, tất cả tên của khách lưu trú trong khách sạn đều đã được đối soát qua các cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Khi được hỏi liệu vụ việc này có phải là một thất bại về an ninh hay không, ông Blanche trả lời rằng ông coi đó là một câu chuyện thành công.

"Mục tiêu không phải là ngăn chặn được mọi thứ có thể xảy ra, mà là tạo ra một môi trường cực kỳ an toàn và bảo mật, và đó chính là những gì đã diễn ra tối qua”, ông nhấn mạnh.

"Đừng nhầm lẫn về điều đó, lực lượng Mật vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình vào tối qua", ông khẳng định.