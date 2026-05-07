Hé lộ đề xuất 14 điểm của Mỹ chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Iran đang xem xét đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Các quan chức hai bên đều thể hiện sự lạc quan thận trọng rằng, các cuộc đàm phán có thể sớm đạt được một bản ghi nhớ để ngừng bắn và mở lại các cuộc đàm phán ngoại giao rộng hơn.

Theo Reuters và Axios, các nhà đàm phán đang thảo luận về một văn kiện khung ngắn gọn - được cho là bản ghi nhớ dài 1 trang chứa khoảng 14 điểm - có thể đóng vai trò là cơ sở cho một lệnh ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt và các cuộc đàm phán trong tương lai về các hoạt động hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.

Theo Axios, đề xuất 14 điểm của Mỹ gửi tới Iran được cho là một khuôn khổ dự thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Vùng Vịnh và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các căng thẳng khu vực.

Toàn văn đề xuất vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Washington và Tehran được cho là đang thảo luận về một bản ghi nhớ ngắn hạn (MOU) có thể làm cơ sở cho một thỏa thuận rộng hơn.

Các điểm chính được cho là đang được thảo luận gồm:

Thứ nhất, thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa Mỹ, Iran và các hoạt động quân sự trong khu vực có liên quan gián tiếp với Israel.

Thứ hai, mở lại eo biển Hormuz, nơi Iran đã hạn chế một phần trong suốt cuộc xung đột. Khôi phục giao thông hàng hải là ưu tiên hàng đầu vì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển này.

Thứ ba, tạm thời đóng băng hoặc đình chỉ hoạt động làm giàu uranium. Một trong những điểm mấu chốt lớn nhất là Iran sẽ ngừng các hoạt động làm giàu uranium trong bao lâu. Các báo cáo cho biết ban đầu Mỹ đề xuất 20 năm, Iran phản bác chỉ 5 năm, và các nhà đàm phán đang thảo luận về con số 15 năm.

Thứ tư, khả năng loại bỏ uranium được làm giàu cao khỏi Iran. Axios đưa tin đây có thể trở thành một trong những nhượng bộ quan trọng nhất của Tehran, nếu được chấp thuận.

Thứ năm, giảm nhẹ trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran để đổi lấy các nhượng bộ về hạt nhân và hàng hải.

Thứ sáu, một khung thời gian đàm phán 30 ngày để chuyển từ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sang một thỏa thuận lâu dài hơn.

Axios cho biết bản ghi nhớ (MOU) dài 1 trang và 14 điểm đang được đàm phán giữa các Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner với một số quan chức Iran, cả trực tiếp và thông qua trung gian. Các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở Islamabad hoặc Geneva.

Theo Axios, một số vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết gồm: chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, sự hỗ trợ của Iran đối với các nhóm ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hezbollah và Houthi, liệu Iran có thể duy trì khả năng làm giàu uranium cho mục đích dân sự hay không, các cơ chế thanh tra và xác minh dài hạn.

Các quan chức và nhà phân tích cho rằng đây là thời điểm Washington và Tehran tiến gần nhất đến một bước đột phá ngoại giao kể từ xung đột nổ ra.

Tuy vậy, mức độ hoài nghi vẫn rất lớn. Những người theo đường lối cứng rắn ở cả Iran và Israel được cho là phản đối nhượng bộ. Trong khi đó, các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Trump, đã cảnh báo rằng các phương án quân sự có thể quay trở lại nếu đàm phán đổ vỡ.

Trong trường hợp các cuộc đàm phán đổ vỡ, lực lượng Mỹ sẽ có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa hoặc tiếp tục hành động quân sự.