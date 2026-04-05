Hé lộ cuộc chiến sinh tồn của phi công Mỹ giữa vòng vây ở Iran

Một tiêm kích F-15E của Mỹ (Ảnh: USAF).

Cuộc chiến sinh tồn của phi công

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm đầy rủi ro sau khi một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ rơi và đang được chăm sóc y tế, trong khi thành viên còn lại mất tích cho đến khi được giải cứu vào rạng sáng nay theo giờ địa phương.

Về hành trình sinh tồn của viên phi công, theo truyền thông Mỹ, sau khi kích hoạt ghế phóng và nhảy dù để thoát khỏi tiêm kích bị Iran bắn hạ, phi công này đã bị thương nặng. Quân nhân này đã ẩn náu trong khe núi để tránh bị Iran phát hiện. Sau đó, anh đã thiết lập được liên lạc với quân đội, nhưng liên lạc diễn ra không thường xuyên để tránh bị lộ khi đang ở trong chiến tuyến của đối phương.

Ẩn mình một mình trong một khe núi phía sau chiến tuyến của đối phương, phi công Mỹ bị thương biết chính xác mình phải làm gì: sinh tồn và lẩn tránh.

Trong hơn một ngày, sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí của Mỹ đã tránh được việc bị bắt giữ bởi các lực lượng Iran đang bủa vây. Có thời điểm, quân nhân này đã leo qua địa hình hiểm trở lên một sườn núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển, với trang bị không có gì nhiều hơn một khẩu súng lục, một thiết bị liên lạc và một đèn báo định vị.

Chính tại vùng núi cao đó, một đội biệt kích Mỹ, cùng với các máy bay ném bom để dọn sạch khu vực, đã tràn vào để xác định vị trí của sĩ quan này, đưa anh và chính họ đến nơi an toàn.

Hai quan chức Mỹ sau đó đã mô tả chi tiết về chiến dịch đầy rủi ro này. Chiến dịch có sự tham gia của hàng trăm nhân viên quân sự và tình báo, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm thực hiện sứ mệnh giải cứu thành công, và các đặc vụ CIA, những người đã triển khai một chiến dịch đánh lạc hướng những lực lượng của Iran.

Chiến dịch cũng gặp nhiều biến cố, bao gồm 2 máy bay đặc nhiệm bị hư hại mà phía Mỹ sau đó phải cho nổ tung ngay trên mặt đất để tránh bị rơi vào tay Iran.

Giải cứu giữa vòng vây

“Chúng ta đã giải cứu thành viên phi hành đoàn, sĩ quan vận hành vũ khí tiêm kích F-15E bị thương nặng từ sâu trong những ngọn núi của Iran. Quân đội Iran đã tìm kiếm gắt gao, với số lượng lớn, và đang tiến lại gần”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên nền tảng Truth Social ngày 5/4.

Ông viết thêm: “Loại hình đột kích này hiếm khi được thực hiện vì sự nguy hiểm đối với người và trang thiết bị. Cuộc đột kích thứ hai diễn ra sau cuộc đột kích thứ nhất, nơi chúng ta đã giải cứu phi công giữa ban ngày, cũng là điều hiếm thấy sau khi đã dành 7 giờ đồng hồ trên bầu trời Iran”.

Ông Trump khen ngợi sĩ quan được giải cứu là một “Đại tá rất được kính trọng”.

Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ phát biểu với các phóng viên về cuộc giải cứu này vào 13h chiều 6/4 theo giờ địa phương, ông đã thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết, hàng chục máy bay đã tham gia vào chiến dịch giải cứu. Ông xác nhận, viên phi công mất tích đã được tìm thấy và đưa ra khỏi Iran một cách an toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thương vong trong chiến dịch giải cứu kịch tính này.