Hé lộ cách Lãnh tụ Tối cao Iran bí mật điều hành công việc dù vắng bóng

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cho đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3. Ông Mojtaba đã kế nhiệm cha của mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức Iran cho biết, hầu như không có đoạn video hay ghi âm nào của tân Lãnh tụ Tối cao được công bố. Thay vào đó, các chỉ thị của ông chỉ được chia sẻ thông qua những bài đăng trên mạng xã hội hoặc được công bố trên truyền hình nhà nước.

Nguồn tin cho rằng ông Mojtaba đang hành động "một cách có chủ đích vì ông không muốn tỏ ra dễ bị tổn thương hoặc suy yếu trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình”.

Các quy trình an ninh xung quanh Lãnh tụ Tối cao đã được nâng lên mức chưa từng có. New York Times cho biết các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các quan chức chính phủ cấp cao đều tránh đến thăm ông, vì lo ngại Israel có thể "theo dõi vị trí của ông" thông qua các hoạt động của họ và có thể thực hiện một cuộc tấn công.

Nhiều quan chức chính quyền và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Do vậy, để tránh bị Mỹ và Israel theo dõi một cách tinh vi, Lãnh tụ Tối cao và giới chức cấp cao Iran được cho là đã sử dụng một hệ thống liên lạc thô sơ nhưng an toàn.

Những thông điệp gửi cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đều được "viết tay, niêm phong trong phong bì và chuyển tiếp qua một chuỗi nhân sự" gồm những người đưa thư đáng tin cậy. Những người đưa thư này được cho là di chuyển trên các tuyến đường cao tốc và đường làng bằng xe máy và ô tô để đến "nơi ở" của Lãnh tụ Tối cao, sau đó thư trả lời của ông cũng được chuyển theo cùng một lộ trình an toàn tương tự.

Quan chức Iran tiết lộ thêm rằng mặc dù Lãnh tụ Tối cao bị thương "nặng" trong các cuộc tấn công, nhưng ông vẫn "minh mẫn và hoạt động tích cực". Theo nguồn tin, các cuộc tấn công đã "làm tổn thương khuôn mặt" của ông và khiến ông phải "phẫu thuật".

Các thông tin y tế được tiết lộ cho thấy ông Mojtaba có thể đã bị thương nặng. Một chân của ông được cho là đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và đang "chờ chân giả", trong khi bàn tay bị thương được cho là "đang dần hồi phục chức năng". Hơn nữa, những vết thương ở "mặt và môi" của ông được cho là đã khiến ông gặp khó khăn trong việc giao tiếp.

New York Times cho biết thêm rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, một bác sĩ phẫu thuật tim được đào tạo bài bản, và Bộ trưởng Y tế nước này đều trực tiếp "tham gia vào việc chăm sóc" Lãnh tụ Tối cao. Theo các nguồn tin, ông Mojtaba "hầu như luôn có các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe" túc trực xung quanh tại một địa điểm không được tiết lộ.

Đáp lại những tuyên bố về sức khỏe của ông, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ trích "chiến dịch truyền thông của đối thủ". Ông cáo buộc những thông tin như vậy nhằm mục đích "phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia" của Iran.

Trước đó, các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh và vẫn điều hành đất nước. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.