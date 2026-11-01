Hành trình dang dở và cú sốc bất ngờ trên du thuyền Mỹ

Du thuyền Odyssey rời Belfast (Ảnh: Guardian).

Hành trình "vĩnh cửu"

Cuộc chiến tại Iran được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của giấc mơ "hành trình bất tận vòng quanh thế giới".

Ban đầu, MV Odyssey được quảng bá là một lối thoát hoàn hảo khỏi những biến động chính trị, hứa hẹn một cuộc sống nghỉ hưu bất tận với mức giá lên tới 319.998 USD (khoảng 8,26 tỷ đồng) cho một cặp đôi.

Con tàu, thuộc sở hữu của Villa Vie Residences (Florida, Mỹ), khởi hành từ Belfast (Bắc Ireland) vào tháng 10/2024, đã thu hút hơn 200 hành khách, phần lớn là người Mỹ đã nghỉ hưu hoặc làm việc từ xa. Họ được tận hưởng các tiện ích sang trọng như hồ bơi, sân chơi pickleball, nhà hát, nhiều quầy bar và phòng tập thể dục, cùng cơ hội ghé thăm những cảng biển đầy thú vị.

Tuy nhiên, giấc mơ này đã kết thúc đột ngột vào ngày 27/10, khi Villa Vie Residences thông báo cạn kiệt ngân sách do giá dầu tăng vọt. Chi phí nhiên liệu hàng tháng tính trên mỗi cabin đã tăng từ 1.800 USD lên tới 8.000 USD ở một số khu vực châu Á, đẩy công ty vào tình trạng "chịu áp lực tài chính không thể duy trì".

Các hành khách rời tàu Odyssey tại cảng Sihanoukville ở Campuchia (Ảnh: EPA).

Chỉ trong 7 giờ, hành khách bị buộc rời tàu và được đưa lên xe buýt đến thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia. "Mọi người đều bàng hoàng, tê liệt, khóc lóc. Họ không thể tin vào những gì đang xảy ra", bà Kit Cassingham, một hành khách người Mỹ đã dành 2 năm trên con tàu cùng chồng mình, chia sẻ.

Nhiều hành khách bày tỏ sự thất vọng và tức giận khi công ty không hề cung cấp bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào, thậm chí cũng không đưa ra danh sách các khách sạn tại Campuchia. Một số người đã phải tự bỏ tiền túi để tìm chỗ ở tạm thời.

Dấu hiệu cảnh báo từ sớm và tương lai bất định

Theo các hành khách, những dấu hiệu về khó khăn tài chính đã xuất hiện từ nhiều tuần trước. Chất lượng và số lượng thực phẩm bắt đầu giảm sút, các chuyến tham quan trên bờ cũng ít dần đi. "Ngay khi sự kiện tại eo biển Hormuz xảy ra, tôi đã nhận ra bầu không khí trên tàu hoàn toàn thay đổi", bà Kit Cassingham nói, ám chỉ cuộc xung đột tại Iran.

Randy Cassingham, chồng bà Kit, cho biết thêm rằng khi tàu cập cảng Singapore vào tháng 8, hành khách đã được thông báo rằng công ty không còn đủ kinh phí để tiếp tục hành trình. Một số hành khách thậm chí đã tự bỏ tiền túi để giúp con tàu có thể tiếp tục di chuyển.

Mikael Petterson, người sáng lập Villa Vie Residences, thừa nhận mình đang bị xem là "kẻ phản diện trong câu chuyện này" nhưng khẳng định ông đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ những hành khách bị mắc kẹt. Ông cho rằng mô hình tàu cư trú chưa từng thành công, và công ty của ông đã tiến xa hơn bất kỳ đơn vị nào khác, nhưng cuộc chiến tại Iran đã phá hỏng mọi thứ.

Giáo sư Andrew Coggins - một chuyên gia phân tích trong ngành - cho biết, các con tàu dành cho cư dân sinh sống như Odyssey thuộc một phân khúc rất đặc thù và hiếm hoi. Ông chỉ ra rằng bài toán tài chính trong lĩnh vực này vốn nổi tiếng là vô cùng nan giải, và để tồn tại, mức phí mà hành khách phải chi trả buộc phải rất cao, đồng nghĩa với việc dịch vụ cũng phải đạt đến đẳng cấp sang trọng tương xứng.

Không gian sang trọng trong nhà hàng trên tàu Odyssey (Ảnh: Business Insider).

Mặc dù vậy, giáo sư Randy Cassingham vẫn giữ thái độ lạc quan. "Chúng tôi không muốn tỏ ra đáng thương. Chúng tôi hiểu rằng nhiều người khác đang gặp khó khăn... Còn chúng tôi thì vẫn rất may mắn", ông nói.

"Hãy sống với ước mơ của mình. Hãy sống hết mình, tận hưởng cuộc sống khi còn có thể, bởi bạn chẳng bao giờ biết trước được hành trình này rồi sẽ dẫn đến đâu", bà Kit Cassingham nhắn nhủ.