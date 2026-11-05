Ảnh chụp năm 2011 cho thấy "cây thông cô đơn kỳ diệu" sống sót sau thảm họa động đất, sóng thần (Ảnh: Yomiuri Shimbun).

Hạt giống từ "cây thông cô đơn kỳ diệu” ở thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, Nhật Bản, sẽ được lưu trữ tại Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ ở Anh sớm nhất vào năm 2026.

Đây là cây duy nhất trên bãi biển của thành phố sống sót sau trận động đất, sóng thần lớn ở miền Đông Nhật Bản năm 2011 gây ra. Thảm họa này đã làm cho khoảng 20.000 người thiệt mạng và mất tích. Từ đó, cây thông được xem là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, sự phục hồi sau thảm họa.

Cây thông ban đầu chết vào năm 2012, chỉ một năm sau trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, trong gần 15 năm qua, các nhà nghiên cứu đã nhân giống những cây non kế tục có bộ gen giống hệt cây gốc và thu thập hạt giống của chúng, qua đó bảo đảm dòng gen của cây thông cô đơn được duy trì.

Thông qua việc bảo tồn những hạt giống này cho các thế hệ tương lai, dự án mong muốn lưu truyền ký ức và những bài học từ thảm họa tự nhiên cho thế hệ sau.

Chiến dịch bảo tồn cây thông kỳ diệu cho các thế hệ mai sau bắt đầu vào tháng 4/2011, chỉ một tháng sau thảm họa xảy ra.

Khoảng 60 thành viên của dự án cứu hộ cây thông, gồm các nhà nghiên cứu thuộc Công ty Lâm nghiệp Sumitomo có trụ sở tại Tokyo và tình nguyện viên từ các doanh nghiệp làm vườn cảnh ở tỉnh Iwate, đã tập trung dọc bờ biển Rikuzentakata.

Được chính quyền thành phố cho phép, các thành viên trong nhóm đã thu thập cành từ cây thông cô đơn đứng giữa đống đổ nát. Mục tiêu là nhân giống cây non kế tục và thu hoạch hạt giống, trong bối cảnh có những lo ngại rằng cây thông sẽ không thể sống sót sau những tổn thương do nước biển gây ra.

“Chúng tôi muốn truyền lại di sản gen của cây thông cô đơn, biểu tượng cho sự phục hồi của chúng tôi, cho các thế hệ mai sau”, ông Yoshiei Yonai, 71 tuổi, khi đó là người đứng đầu chi nhánh tỉnh Iwate của Hiệp hội Các nhà thầu cảnh quan Nhật Bản, nhớ lại.

Tháng 5/2012, cây thông được xác nhận đã chết sau khi nước biển làm thối rễ.

Sau đó, chính quyền thành phố gia cố cây thông đã chết bằng sợi carbon và các vật liệu khác để giữ nó lại làm đài tưởng niệm.

Trong khi đó, nhóm dự án tiếp tục nỗ lực trồng cây con từ cây thông ban đầu, chuyển các cành giâm tới cơ sở của công ty Lâm nghiệp Sumitomo tại các tỉnh Ibaraki và Saitama.

Trong nỗ lực hồi sinh cây thông, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp ghép cành, bằng cách gắn trực tiếp các cành giâm đã thu thập vào những cành còn sống của một cây thông khác đã bén rễ và phát triển ổn định.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu gặp khó khăn trong quá trình ghép cành do nhựa thông rỉ ra tại các mối ghép. Trong khoảng 200 lần thử nghiệm, chỉ có 3 cây non phát triển thành công.

Nhóm nghiên cứu chăm sóc cẩn thận những cây non này và cuối cùng đã thu hoạch được một lượng hạt giống đáng kể từ một cây vào tháng 10/2025.

“Việc ghép cành rất khó khăn, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thử đi thử lại. Những mong muốn từ người dân địa phương về việc bảo tồn cây thông đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi”, ông Kentaro Nakamura, 59 tuổi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Cảnh quan thuộc Công ty Lâm nghiệp Sumitomo, cho biết.

Song song với việc nhân giống những cây kế tục, một dự án lưu trữ hạt giống tại Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ ở Anh cũng được hình thành. Cơ sở này lưu trữ hạt giống nhằm bảo vệ các loài thực vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do thiên tai và hoạt động phát triển.

Năm 2012, một năm sau thảm họa, Vườn Thực vật Hoàng gia Kew, đơn vị quản lý ngân hàng hạt giống nói trên, đã tiếp cận công ty Lâm nghiệp Sumitomo để đề nghị cung cấp hạt giống.

Kế hoạch ban đầu bị gác lại do phía Nhật Bản chưa thể thu được hạt giống. Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, Kew một lần nữa liên hệ với công ty và thỏa thuận lưu trữ được hoàn tất vào tháng 5/2026.

Ngân hàng hạt giống nằm trong khu vườn thực vật hoang dã Wakehurst thuộc vườn thực vật Kew, ở hạt Sussex, miền nam nước Anh. Cơ sở này bảo tồn 2,5 tỷ hạt giống của khoảng 40.000 loài, tương đương khoảng 15% số loài thực vật trên thế giới, trong một hầm lưu trữ ở nhiệt độ âm 20 độ C.

Số hạt giống dự kiến được gửi tới Anh vào cuối năm 2026. Khoảng 200 hạt sẽ được đưa vào lưu trữ mỗi năm trong khoảng 5 năm tới.

Ông Richard Deverell, Giám đốc Kew, cho biết cây thông kỳ diệu là một loài cây phi thường và vườn thực vật này tự hào được tiếp nhận hạt giống của nó.