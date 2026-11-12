Cảnh sát kiểm tra một phòng học tại Rome, Italy sau khi trường nhận được đe dọa đánh bom (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, hôm 11/11, khoảng 6.300 trường học trên khắp Italy đã nhận được các đe dọa đánh bom.

Email gửi tới các trường học tại Italy ký tên "Mikhail Andropov, thủ lĩnh của Vilayat của Misoginistan”. Nhân vật có danh xưng Mikhail Andropov này cũng đã nhận trách nhiệm về các vụ đe dọa đánh bom qua email gửi tới nhiều tòa soạn báo ở Ireland và Bulgaria cuối tuần trước.

"Email của các trường học là công khai. Việc gửi tin nhắn cảnh báo bom quá dễ dàng", một nguồn tin an ninh cho biết.

Tại Italy, nhiều trường học đã nhanh chóng quyết định đóng cửa, cho học sinh nghỉ học.

"Tất cả học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và vẫn nằm dưới sự giám sát của giáo viên", một trường học ở Rome thông báo cho phụ huynh qua ứng dụng tin nhắn.

Điều này khiến nhiều phụ huynh phải bỏ dở công việc để đón con.

"Con gái Dafne của tôi đã bật khóc vì lũ trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé vẫn còn hoảng sợ khi tôi đến đón”, Nensi Bego, phụ huynh của một học sinh tại trường trung học Mazzini ở Rome, cho biết.

"Thật phiền phức. Rõ ràng đó chỉ là một trò đùa thất thiệt làm gián đoạn các buổi học và xáo trộn sinh hoạt của mọi người”, phụ huynh này chia sẻ thêm.

Antonello Giannelli, người đứng đầu Hội đồng Hiệu trưởng các trường trung học Italy, cho biết cảnh báo này gây hoang mang cho học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường.

"Mặc dù mối đe dọa hôm nay rõ ràng là trò lừa đảo, chúng ta không thể coi nhẹ hậu quả của những sự cố làm báo động toàn bộ cộng đồng trường học và làm gián đoạn hoạt động giáo dục bình thường", ông nói.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết cảnh báo đánh bom không gây ra mối nguy hiểm nào, nhưng cảnh sát cùng các cơ quan công quyền khác đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết mối đe dọa này là một phần của chiến lược rõ ràng "nhằm gieo rắc sợ hãi và tạo ra tâm lý hoang mang”.

Scotland, Bắc Ireland (Vương quốc Anh) và Cộng hòa Ireland cho biết nhiều trường học của họ cũng nhận được đe dọa đánh bom tương tự từ nước ngoài qua email. Tuy nhiên, giới chức trách tại đây đánh giá mối đe dọa này là “tin giả” và không làm gián đoạn các lớp học.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt mối đe dọa và tấn công mạng trên khắp châu Âu nhắm vào các siêu thị, ngân hàng máu, giao thông hàng không và các đài truyền hình.

Một số quan chức châu Âu cho rằng đây là một chiến dịch nhằm gây xáo trộn đời sống hàng ngày tại các quốc gia châu Âu đang ủng hộ Ukraine. Nga đã phủ nhận có liên quan, đồng thời cáo buộc phương Tây đang tìm cách “bôi nhọ” Moscow.

Đầu tuần này, Pháp đã triệu tập đại sứ Iran vào thứ Ba sau khi cáo buộc Tehran thực hiện cuộc tấn công mạng làm vô hiệu hóa tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp vào tuần trước.

Tuy nhiên, Iran chỉ trích những cáo buộc đó là "vô căn cứ và thù địch".