Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm nay chứng kiến chiến thắng của đảng Dân chủ trước đảng Cộng hòa tại nhiều bang chiến địa, qua đó giúp đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Ngoài ra, theo các hãng tin Mỹ, cuộc bầu cử năm nay dự kiến cũng ghi nhận những dấu mốc "lần đầu tiên trong lịch sử" như nữ thống đốc da màu đầu tiên hay thượng nghị sĩ Mỹ nam công khai đồng tính đầu tiên.

Dưới đây là thông tin về các ứng viên được dự báo sẽ trở thành những người lập nên những dấu mốc đó.

Nữ thống đốc da màu đầu tiên

Bà Keisha Lance Bottoms (Ảnh: AFP).

Bà Keisha Lance Bottoms được dự đoán sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của Georgia. Bà cũng sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của bang này và nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Bà Bottoms, người giữ chức thị trưởng Atlanta từ năm 2018 đến 2022, là một trong những phụ nữ từng được cựu Tổng thống Joe Biden cân nhắc chọn làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2020.

Sau đó, bà gia nhập chính quyền của ông Biden. Bà Bottoms đánh bại Rick Jackson, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, với chiến dịch tranh cử tập trung vào mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid, giảm thuế cho chủ nhà và tăng ngân sách giáo dục.

Thống đốc da màu đầu tiên của Florida

Ông Byron Donalds sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Ông vận động tranh cử với các cam kết cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump Trump tại bang ngày càng nghiêng về đảng Cộng hòa.

Ông Donalds nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của ông Trump ngay từ đầu cuộc đua.

Thượng nghị sĩ Mỹ nam công khai đồng tính đầu tiên

Ông Chris Pappas (Ảnh: Reuters).

Ông Chris Pappas sẽ trở thành thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại New Hampshire.

Chiến thắng của ông đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ giữ được một ghế quan trọng tại bang mà trước đó đảng Cộng hòa coi là một khu vực đầy tiềm năng. Ông Pappas là nghị sĩ Hạ viện đã trải qua 4 nhiệm kỳ, đại diện khu vực đông nam New Hampshire.

Nữ thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên được bầu tại South Carolina

Bà Annie Andrews sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên được bầu tại South Carolina. Bà được dự đoán đánh bại Thượng nghị sĩ Darline Graham và giành lại ghế mà đảng Cộng hòa nắm giữ suốt gần 3 thập niên.

Ông Trump đã dàn xếp việc bổ nhiệm bà Graham vào chiếc ghế trống sau khi anh trai bà, cựu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, qua đời hồi tháng 7. Việc Tổng thống ủng hộ một nhân vật chưa có nhiều tên tuổi trong chính trường từng gây tranh cãi tại South Carolina, bang vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, bà Andrews xây dựng hình ảnh một chính trị gia ôn hòa, có quan điểm độc lập, quan tâm đến khả năng chi trả, chất lượng cuộc sống của người dân.

Bà Annie Andrews (Ảnh: Reuters).

Thống đốc người Mỹ gốc Hispanic đầu tiên của Texas

Bà Gina Hinojosa, một nghị sĩ bang và luật sư, được dự báo sẽ trở thành thống đốc gốc Hispanic (người có nguồn gốc Tây Ban Nha, hoặc đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha) đầu tiên tại bang Texas.

Bà Hinojosa, 52 tuổi, đánh bại Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ chức vụ gần 12 năm. Hai ứng viên có quan điểm khác biệt về các vấn đề văn hóa, trong đó có phá thai, trong chiến dịch tranh cử.

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên của Colorado tại Quốc hội

Bà Melat Kiros được dự đoán sẽ trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên của Colorado tại Quốc hội Mỹ sau chiến thắng ở khu vực bầu cử số 1 của bang.

Bà Kiros, 29 tuổi, là luật sư. Bà cũng sẽ gia nhập nhóm nghị sĩ thuộc thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) tại Quốc hội, trở thành một trong những thành viên trẻ nhất đang tại nhiệm ở Hạ viện.

Nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của New Jersey tại Quốc hội

Ông Adam Hamawy sẽ trở thành nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của New Jersey tại Quốc hội sau chiến thắng ở khu vực bầu cử Hạ viện số 12.

Ông là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ, thuộc cánh cấp tiến của đảng Dân chủ. Ông ủng hộ chương trình bảo hiểm Medicare for All, cũng như xóa nợ y tế và nợ sinh viên.

Nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của New York tại Quốc hội

Bà Claire Valdez sẽ trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của New York tại Quốc hội. Nữ nghị sĩ bang đang trong nhiệm kỳ đầu tiên dự kiến sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử Hạ viện số 7 của bang. Chiến thắng của bà Valdez đánh dấu thêm một thắng lợi cho cánh cấp tiến của đảng Dân chủ.

Nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên của Michigan tại Quốc hội

Ông Jeremy Moss được dự đoán sẽ trở thành nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên của Michigan tại Quốc hội sau chiến thắng ở khu vực bầu cử Hạ viện số 11 của bang.

Ông Moss từng là thượng nghị sĩ bang trước khi giành chiến thắng. Ông sẽ tiếp quản chiếc ghế trống sau khi Hạ nghị sĩ Haley Stevens rời vị trí để tranh cử Thượng viện Mỹ, nhưng thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Nữ thống đốc đầu tiên được bầu tại Ohio

Bà Amy Acton (Ảnh: Reuters).

Bà Amy Acton sẽ trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chức thống đốc Ohio kể từ năm 2006, đồng thời là phụ nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ này.

Bà Acton, một bác sĩ, đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy trong cuộc đua thu hút sự chú ý trên toàn quốc.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Acton đề xuất giảm thuế bất động sản cho người dân Ohio có thu nhập trung bình và người cao tuổi.

Thống đốc gốc Latinh đầu tiên được bầu tại California

Ông Xavier Becerra sẽ trở thành thống đốc gốc Latinh đầu tiên được bầu của California, qua đó giúp đảng của ông tiếp tục nắm quyền tại bang lớn nhất nước Mỹ.

Ông Becerra, cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ, cựu tổng chưởng lý bang và cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền ông Biden, đã vượt qua cuộc bầu cử sơ bộ đầy căng thẳng để kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom.