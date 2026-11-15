Bảng thông tin chuyến bay tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Virginia, Mỹ ngày 14/11 (Ảnh: Reuters).

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hệ thống hàng không đang dần phục hồi sau sự cố khiến hơn 14.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy hoặc chậm trong ngày 14/11.

Giới chức cho rằng nguyên nhân xuất phát từ một hoạt động bảo trì thông thường gặp trục trặc.

Theo trang theo dõi hàng không FlightAware, tính đến 21h35 ngày 14/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến bay và hoãn hơn 8.000 chuyến tại Mỹ.

Trước đó, trong ngày 13/11, khoảng 9.200 chuyến bay bị hủy và 7.500 chuyến bị hoãn sau khi FAA yêu cầu dừng hoạt động bay trên toàn quốc do sự cố liên lạc kiểm soát không lưu.

FlightAware cho biết 875 chuyến bay dự kiến khai thác ngày 15/11 đã bị hủy.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford hôm 14/11 dự báo hoạt động của các hãng hàng không phần lớn sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11. Ông cũng xin lỗi về sự gián đoạn, đồng thời khẳng định hệ thống hiện vẫn ổn định.

Hôm 13/11, FAA ban hành lệnh dừng hoạt động bay trên toàn quốc, khiến gần như tất cả các chuyến bay khởi hành phải tạm ngừng trong gần 5 giờ. Đây là lần gián đoạn hàng không trên toàn quốc kéo dài nhất kể từ vụ tấn công ngày 11/9/2001 và là một trong những ngày tồi tệ nhất đối với hoạt động đi lại bằng đường hàng không tại Mỹ.

Sự cố khiến Nhà Trắng phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp hôm 13/11. Các cơ quan liên bang cũng khẩn trương xác định liệu đây có phải là một vụ tấn công mạng hay không.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Theo ông Duffy, FAA đang tiến hành điều tra sự cố. Ông cho biết điều mà các nhà chức trách đang nỗ lực xác định là liệu có sự thiếu năng lực hay không, cụ thể là lỗi do người sử dụng, lỗi trong quá trình lắp đặt của L3Harris, hay liệu công ty đã lắp đặt một bộ định tuyến bị lỗi.

Theo Tom Lintner, cựu quan chức phụ trách an toàn của FAA, trọng tâm của sự cố nằm ở các Trung tâm kiểm soát không lưu đường bay, cơ quan hỗ trợ quản lý các máy bay di chuyển giữa các sân bay, hướng dẫn máy bay theo lộ trình và bảo đảm chúng duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Ông Lintner cho biết nếu các chuyến bay vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp sự cố, có thể sẽ không có cách nào bảo đảm các máy bay duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Sự cố hôm 13/11 là dấu hiệu mới nhất và nghiêm trọng nhất cho thấy hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ đang chịu nhiều sức ép, trong bối cảnh công nghệ và thiết bị đã cũ, các vấn đề liên lạc kéo dài cùng tình trạng thiếu hụt hàng nghìn nhân viên kiểm soát không lưu.

Hôm 13/11, ông Duffy kêu gọi cấp 50 tỷ USD để nâng cấp các hệ thống kiểm soát không lưu, tăng so với đề xuất trước đó là 30 tỷ USD. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD cho mục đích này vào năm ngoái.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 14/11 nói với Fox News rằng, ông ủng hộ việc phê duyệt thêm ngân sách cho hoạt động kiểm soát không lưu trong năm nay.

Các nghị sĩ Dân chủ Rick Larsen và Andre Carson, những người dự kiến lần lượt giữ chức Chủ tịch Ủy ban giao thông và cơ sở hạ tầng Hạ viện và Tiểu ban hàng không vào năm tới, ra tuyên bố chung hôm 14/11, khẳng định các ủy ban của họ sẽ “yêu cầu chính quyền giải trình về những gì đã xảy ra, nhằm bảo đảm tình trạng hỗn loạn này không tái diễn”.