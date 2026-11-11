Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h34 ngày 11/11 tại khu vực Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, phía nam thủ đô Seoul, trong giờ cao điểm buổi sáng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, chiếc xe buýt do một người đàn ông ngoài 60 tuổi điều khiển đã đâm vào 32 phương tiện, gồm 4 xe buýt, một xe tải cùng 27 ôtô con đang chờ đèn đỏ.

Chiếc xe buýt tiếp tục lao đi, va chạm với các phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 100-150m trước khi đâm vào dải phân cách rồi dừng lại.

Theo thông tin cập nhật của đài SBS, vụ tai nạn khiến tổng cộng 70 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng phải nhập viện. Nhiều hành khách trên các phương tiện liên quan cũng bị thương do sức va đập của vụ đâm xe liên hoàn.

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe buýt nằm mắc kẹt trên dải phân cách với phần kính chắn gió vỡ nát, xung quanh là nhiều ô tô bị biến dạng. Một số người bị ngã, la hét tại hiện trường. Vụ đâm xe liên hoàn cũng gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng quanh khu vực ngã tư đông đúc.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa nhanh chóng có mặt, triển khai công tác cứu hộ, đồng thời phong tỏa hai chiều tuyến đường để xử lý hậu quả. Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông tại khu vực lân cận trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Chính quyền đã huy động 88 nhân sự cùng 33 xe chuyên dụng để ứng phó với vụ tai nạn giao thông trên. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, phần lớn các phương tiện hư hỏng đã được di dời.

Sau khi được cảnh sát thẩm vấn, tài xế xe buýt cho biết hệ thống phanh gặp trục trặc. Kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy người này không sử dụng rượu bia.

Trong khi đó, công ty vận hành xe buýt cho biết đã từng tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn một tuần trước đó, đồng thời trước khi xe xuất bến đều không phát hiện bất thường ở hệ thống phanh hoặc các thiết bị khác.

Cảnh sát đang điều tra khả năng tài xế sử dụng ma túy hoặc buồn ngủ khi lái xe. Chiếc xe buýt cũng được chuyển đến Cơ quan Pháp y Quốc gia để kiểm tra, xác định liệu có xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống phanh hay không.