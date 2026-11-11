Khẩu pháo tự hành nhìn từ phía sau trước khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: Korea Herald).

Lục quân Hàn Quốc gửi lời chia buồn sau khi một tài xế thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ 2 ô tô lần lượt đâm vào một khẩu pháo tự hành của quân đội tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, vào tuần trước.

Lục quân Hàn Quốc cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra đang được tiến hành.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người đã khuất và cầu nguyện cho nạn nhân. Cảnh sát hiện điều tra chính xác hoàn cảnh và nguyên nhân vụ tai nạn, quân đội sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra”, Lục quân Hàn Quốc ra tuyên bố ngày 11/11.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/11, khi một chiếc Kia Sportage và một chiếc Porsche lần lượt đâm từ phía sau vào khẩu pháo tự hành K55A1 trên một tuyến quốc lộ gần Cheongyang-ri, huyện Cheorwon.

Đoạn video từ camera hành trình, được chia sẻ lần đầu trên Han Moon-chul TV, kênh YouTube do luật sư chuyên về giao thông kỳ cựu Han Moon-chul điều hành, cho thấy con đường rất tối, khiến khẩu pháo tự hành khó được phát hiện.

Đèn hậu của khẩu pháo cũng gần như không thể nhìn thấy. Một chiếc ô tô chạy tới từ phía sau với tốc độ cao rồi đâm vào khẩu pháo.

Chiếc xe đầu tiên đâm vào khẩu pháo bị hư hỏng nghiêm trọng, gần như không thể nhận dạng. Tài xế chiếc xe này thiệt mạng tại chỗ. Tài xế chiếc xe thứ 2 bị thương và được đưa tới bệnh viện gần đó.

Trong số 7 binh sĩ trên khẩu pháo tự hành, vốn đang trên đường trở về căn cứ sau một cuộc huấn luyện, một số người được cho là bị trầy xước nhẹ.