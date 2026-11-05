Một máy bay tuần tra của Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Theo thông báo, Hàn Quốc mong muốn triển khai máy bay tuần tra hàng hải, một đội xử lý bom mìn, vật liệu nổ tới vùng biển gần eo biển Hormuz, trong khuôn khổ nhiệm vụ hỗ trợ duy trì tuyến đường thủy này thông suốt. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ cần sự thông qua từ Quốc hội Hàn Quốc.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Seoul nhiều lần khẳng định sẽ không triển khai binh sĩ để can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Iran và đồng thời tìm cách bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu ngày 28/2 đã làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, vốn thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới trước xung đột.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 5/11 xác nhận thông tin cho biết chính phủ nước này dự định mở rộng khu vực hoạt động của đơn vị hải quân Cheonghae.

Đơn vị này hiện bảo vệ các tàu thương mại tại Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia, và sẽ mở rộng hoạt động tới vùng biển gần eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đợt triển khai sẽ bao gồm một tàu khu trục, một máy bay tuần tra hàng hải P-8, một đội xử lý bom mìn, vật liệu nổ (EOD), các phương tiện mặt nước không người lái, phương tiện không người lái dưới nước và các phương tiện điều khiển từ xa (ROV) phục vụ thăm dò dưới nước.

Việc gia hạn triển khai đơn vị Cheonghae, hiện được phép hoạt động đến cuối năm nay, sẽ cần Quốc hội Hàn Quốc thông qua, theo Yonhap.

Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, nước này phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ nhập khẩu và trong năm 2025 đã nhập 70% nguồn cung từ Trung Đông, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh rằng nước này sẽ không triển khai binh sĩ theo cách có thể dẫn đến can thiệp quân sự.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc không tham gia và không can thiệp vào cuộc chiến. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc đó trong thời gian tới”, ông nói.