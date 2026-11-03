Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại Quốc hội hôm 2/11/2026 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/11 xác nhận, dữ liệu bị rò rỉ liên quan đến vợ chồng Tổng thống Lee Jae-myung, các thành viên nội các, quan chức cấp cao tại Văn phòng tổng thống và Bộ Ngoại giao, nhân viên an ninh cùng các phóng viên tháp tùng đoàn công tác của nhà lãnh đạo Hàn Quốc hồi tháng 6.

Thông tin bị lộ được cho là bao gồm họ tên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cơ quan công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đang điều tra vụ rò rỉ này cũng như đang triển khai các thủ tục cấp lại hộ chiếu cho Tổng thống Lee, phu nhân của ông và những quan chức bị ảnh hưởng.

“Bộ Ngoại giao đang nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc cấp lại hộ chiếu diễn ra thuận lợi cho tất cả những người bị ảnh hưởng, trong đó có Tổng thống và phu nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Park Doo-soon cho biết tại cuộc họp báo.

Thông báo được đưa ra sau khi đài KBS ngày 2/11 đưa tin thông tin hộ chiếu của 168 người, trong đó có Tổng thống Lee Jae-myung, các nhân viên an ninh và Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung-lac, đã bị đăng tải trên một trang web trả phí vào đầu tháng 6.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xem đây là vụ rò rỉ thông tin, không phải một cuộc tấn công mạng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan này đã đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát và các cơ quan chức năng khác để xác định vì sao nguồn thông tin bị tiết lộ.

Bộ cũng tiến hành kiểm tra kỹ thuật các máy tính và tài khoản thư điện tử được sử dụng trong quá trình chuẩn bị chuyến công du của Tổng thống Lee. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã triển khai biện pháp yêu cầu gỡ bỏ thông tin khỏi trang web và ngăn chặn nguy cơ dữ liệu tiếp tục bị phát tán.

Theo KBS, đài này đã thông báo cho Văn phòng Tổng thống sau khi phát hiện thông tin trên mạng.

Tệp dữ liệu được đăng tải với tên gọi "danh sách hành khách" vài ngày trước chuyến công du châu Âu của Tổng thống Lee hồi tháng 6. Chuyến đi bao gồm các điểm đến ở Bỉ, Italia và Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay hiện chưa có bằng chứng cho thấy thông tin bị rò rỉ đã tiếp tục lan truyền rộng hơn.

Một số ý kiến nghi ngờ vụ việc có sự can thiệp của bên ngoài. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được diễn biến cụ thể của vụ rò rỉ cũng như những cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm.

Trong ngày 3/11, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi thành lập một cơ quan an ninh mạng có đủ quyền lực trên phạm vi toàn chính phủ, nhằm điều phối các chức năng hiện đang phân tán tại nhiều cơ quan khác nhau.

“Cơ chế an ninh hiện nay, vốn tập trung vào hoạt động kiểm tra và ứng phó sau khi sự cố xảy ra, đang bộc lộ những hạn chế rõ rệt”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống phòng ngừa toàn diện để bảo vệ các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng trọng yếu.