Một tiêu binh ngất xỉu trước mặt ông Macron và Tổng thống cùng các trợ lý đã nhanh chóng ra hỗ trợ (Ảnh: AFP).

France24 đưa tin, vụ việc xảy ra khi ông Macron đón Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tới thăm Điện Elysee vào ngày 11/11.

Theo nghi thức thường lệ khi đón nguyên thủ nước ngoài, các thành viên Vệ binh Cộng hòa Pháp mặc lễ phục chỉnh tề, mang kiếm nghi lễ, đứng thành đội danh dự để đón.

Hình ảnh ghi lại cho thấy khi Tổng thống Pháp đang đứng ở đầu cầu thang thì một thành viên Vệ binh bắt đầu mất thăng bằng và hạ thấp thanh kiếm nghi lễ. Người này ngã xuống, va mạnh vào một cây cột trước khi ông Macron cùng các trợ lý khác tiến đến để hỗ trợ.

Báo Le Parisien cho biết một thành viên Vệ binh thứ 2 cũng ngất xỉu nhưng nằm ngoài khung hình. Sau phản ứng ban đầu, Tổng thống Macron nhanh chóng tiến hành đón tiếp người đồng cấp Slovakia.

Một nguồn tin từ Phủ tổng thống Pháp nói với AFP rằng cả 2 tiêu binh đều bị "ngất xỉu" và từ chối đưa ra bình luận nào khác.

"Hai người đã nhanh chóng được chăm sóc và mọi chuyện đều ổn", nguồn tin cho biết thêm.

Vệ binh Cộng hòa là một bộ phận thuộc lực lượng hiến binh Pháp, chịu trách nhiệm thực hiện các nghi thức đội danh dự tại nước này. Nhiệm vụ này thường đòi hỏi các thành viên phải đứng trong thời gian dài, mặc trang phục dày và giữ thanh kiếm theo phương thẳng đứng.

Tổng thống Slovakia cho biết các cuộc hội đàm tại Paris đã diễn ra hiệu quả.

Ông tới thủ đô Pháp để thảo luận về việc mở rộng Liên minh châu Âu (EU) và hợp tác khu vực trong nhiệm kỳ Slovakia giữ chức Chủ tịch Nhóm Visegrad, liên minh gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Nhà lãnh đạo Slovakia cho biết các cuộc hội đàm cũng tập trung vào an ninh năng lượng, hòa bình tại Ukraine, hợp tác năng lượng hạt nhân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.