Hai tàu cao tốc chở 400 người đâm nhau ở Tây Ban Nha, 21 người thiệt mạng

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Guardian).

Một đoàn tàu chạy từ Málaga đi Madrid đã trật bánh gần Adamuz, lao sang đường ray đối diện và đâm vào một đoàn tàu đang đi ngược chiều, khiến đoàn tàu này cũng bị trật bánh, cơ quan quản lý đường sắt Adif của Tây Ban Nha thông báo trên X.

“Đoàn tàu từ Madrid đi Huelva, đang chạy trên đường ray liền kề, cũng đã bị trật bánh”, Adif cho hay.

Adif cho biết tai nạn xảy ra khoảng 10 phút sau khi đoàn tàu Iryo rời Málaga hướng về Madrid lúc 18h40 ngày 18/1 (giờ địa phương).

“Chúng tôi đã nhận được các cuộc gọi từ người dân báo rằng có người bị thương và mắc kẹt”, một phát ngôn viên của lực lượng dịch vụ khẩn cấp vùng Andalucía nói với AFP.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết có 21 người đã thiệt mạng. Các báo cáo từ đài phát thanh, truyền hình quốc gia cho biết khoảng 100 người bị thương, trong đó 25 người bị thương nặng. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết tổng cộng có khoảng 400 người trên hai đoàn tàu.

Một nhân chứng nói với đài truyền hình công cộng RTVE rằng 1 toa của đoàn tàu thứ nhất đã bị lật hoàn toàn. Hình ảnh cho thấy các đội y tế và cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường.

Một phóng viên của đài phát thanh công cộng RNE, người đi trên 1 trong 2 đoàn tàu, cho biết cú va chạm có cảm giác như “trận động đất”. Theo lời anh, hành khách đã dùng búa khẩn cấp để đập vỡ cửa sổ các toa tàu và thoát ra ngoài.

Một phụ nữ tên Carmen đăng trên X rằng bà có mặt trên đoàn tàu từ Málaga đi Madrid. “10 phút sau khi khởi hành (từ Córdoba), đoàn tàu bắt đầu rung lắc rất mạnh, rồi trật bánh từ toa số 6 phía sau chúng tôi. Đèn tắt hoàn toàn", bà nói.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết trong một tuyên bố rằng ông đang “theo dõi sát sao” tình hình. Chủ tịch chính quyền vùng Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nói rằng các bệnh viện của vùng sẵn sàng hỗ trợ khu vực Andalucía nếu cần. Trong khi đó, Adif đã đình chỉ toàn bộ dịch vụ đường sắt giữa Madrid và Andalucía.