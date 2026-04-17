Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết chấm dứt xung đột với Iran

Máy bay trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Hạ viện Mỹ ngày 16/4 đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Cộng hòa dành cho Tổng thống Trump đối với cuộc xung đột Iran, khi gần như toàn bộ thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ, trừ một người phản đối nghị quyết, và một người bỏ phiếu trắng.

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ cũng bỏ phiếu với tỷ lệ 52-47 để bác bỏ nghị quyết về quyền hạn của Tổng thống Trump đối với xung đột ở Iran.

Đây là lần thứ tư các nghị sĩ đảng Dân chủ thúc đẩy việc bỏ phiếu cho các biện pháp tương tự kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu. Tất cả các nỗ lực này đều thất bại trước sự phản đối của mọi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ngoại trừ Thượng nghị sĩ Rand Paul đến từ bang Kentucky.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết tương tự cho đến khi cuộc xung đột kết thúc hoặc quốc hội chính thức phê chuẩn việc tiếp tục cuộc chiến.

Nghị quyết này lẽ ra sẽ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải rút các lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động tấn công Iran khi chưa có sự cho phép một cách rõ ràng từ quốc hội.

Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 của Mỹ yêu cầu nhánh hành pháp phải thông báo cho quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi đưa quân vào vùng thù địch.

Đạo luật cũng bắt buộc các lực lượng đó phải rút về trong vòng 60 ngày, nếu quốc hội không phê chuẩn. Một lần gia hạn duy nhất thêm 30 ngày được cho phép nếu Tổng thống chứng thực rằng cần thêm thời gian để rút quân an toàn.

Cho đến nay, khi cuộc xung đột đã kéo dài gần 50 ngày, quốc hội Mỹ vẫn chưa thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Thượng viện Mỹ trong năm nay đã bốn lần bỏ phiếu chặn các nghị quyết viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa phần lớn lập luận rằng việc cắt đứt đột ngột các hoạt động quân sự có thể gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ và làm gia tăng nhuệ khí cho Iran. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đang coi thời hạn ngày 1/5 là thời điểm mà đảng Cộng hòa không còn có thể né tránh các câu hỏi về vai trò giám sát của quốc hội đối với cuộc xung đột.

Cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt hơn bởi những tuyên bố thay đổi liên tục của chính quyền Tổng thống Trump về cuộc xung đột.

Ban đầu, ông Trump nói rằng chiến dịch sẽ ngắn gọn, chỉ kéo dài vài tuần. Nhưng kể từ đó, ông đã đưa ra những tín hiệu trái chiều: có lúc mô tả chiến dịch sắp hoàn tất, đồng thời lại leo thang áp lực quân sự lên Iran.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi các cuộc hòa đàm đổ vỡ. Hai bên có thể nối lại đàm phán ngay trong tuần này và Nhà Trắng lạc quan đạt được thỏa thuận với Iran mặc dù đến nay Tehran chưa xác nhận một cuộc hội đàm như vậy có diễn ra hay không.