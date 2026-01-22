Greenland có diện tích hơn 2 triệu km², phần lớn nằm trong Vòng Bắc Cực giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. Về mặt địa lý, Greenland thuộc Bắc Mỹ, nằm phía đông bắc Canada và phía tây Iceland. Nhưng về chính trị, đây là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch - quốc gia châu Âu có khoảng 6 triệu dân.

Dân số Greenland chỉ khoảng 57.000 người, chủ yếu là người Inuit, sinh sống rải rác dọc theo bờ biển, do khoảng 80% diện tích đảo bị bao phủ bởi dải băng Greenland. Thủ phủ Nuuk, nằm ở bờ tây nam, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn nhất, và là nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số.

Greenland - "tàu sân bay" không thể chìm của NATO giữa vùng biển chiến lược (Video: DW).

Vị trí chiến lược

Greenland nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, án ngữ các tuyến đường ngắn nhất nối 2 lục địa cả trên không lẫn trên biển. Hơn 90% lưu lượng hàng không xuyên Đại Tây Dương đi qua vùng không phận được giám sát từ khu vực Bắc Cực, với Greenland ở vị trí trung tâm.

Hòn đảo này nằm dọc “vùng GIUK”, hành lang hàng hải và hàng không chiến lược nằm giữa Greenland, Iceland và Anh, giữ vai trò kiểm soát các tuyến di chuyển giữa Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Trong Chiến tranh Lạnh, đây là tuyến phòng thủ then chốt của NATO để giám sát tàu ngầm Liên Xô. Ngày nay, tầm quan trọng của GIUK càng gia tăng khi các quốc gia đẩy mạnh sự hiện diện tại Bắc Cực.

Tại góc tây bắc Greenland, Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) là mắt xích then chốt trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian của Mỹ và NATO. Được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, căn cứ này cho phép phát hiện sớm và theo dõi mọi hoạt động quân sự trên Bắc Cực.

Các chuyên gia quân sự so sánh Greenland với hình ảnh "tàu sân bay" không bao giờ chìm của NATO ở khu vực chiến lược

Trong khi đó, Đan Mạch, dù có chủ quyền, chỉ duy trì lực lượng quân sự hạn chế, chủ yếu là các đơn vị tuần tra bằng xe trượt tuyết, tàu hải quân giám sát bờ biển và Bộ chỉ huy chung Bắc Cực đặt tại Nuuk.

Giá trị kinh tế

Đảo Greenland (Ảnh: AFP).

Greenland sở hữu khối băng lớn thứ 2 thế giới, bao phủ hơn 80% diện tích đảo và chứa khoảng 10% lượng nước ngọt toàn cầu. Trên thực tế, Greenland đang mất hàng trăm tỷ tấn băng mỗi năm, trực tiếp góp phần làm mực nước biển toàn cầu dâng cao.

Điều đáng lo ngại hơn là nước tan từ Greenland có thể làm suy yếu hệ thống tuần hoàn đại dương Bắc Đại Tây Dương (AMOC). Đây là yếu tố then chốt giúp điều hòa khí hậu châu Âu và Bắc Mỹ. Vì thế, Greenland được xem như “hệ thống cảnh báo sớm” cho khí hậu toàn cầu.

Mặt khác, băng tan ở Greenland lại mở ra một khía cạnh khác: những cơ hội kinh tế mới.

Các tuyến vận tải mới tại Bắc Cực đang chờ được khai mở. Nổi bật là 3 hành lang hàng hải: Tuyến Tây Bắc qua phía bắc quần đảo Canada, Tuyến đường biển phía Bắc dọc bờ biển Nga và tuyến Transpolar. Các tuyến này có thể rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu, do quãng đường ngắn hơn so với lộ trình hiện nay qua kênh đào Suez.

Bên dưới lớp băng dày là kho tài nguyên khổng lồ, gồm nhiều loại khoáng sản giá trị, từ kim loại quý, kim loại cơ bản và đá công nghiệp đến các kim loại hiếm, phục vụ các ngành pin, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và quốc phòng.

Những tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, khi các quốc gia nỗ lực giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng do chỉ một số ít nước kiểm soát.

Tố Uyên