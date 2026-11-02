Băng bao phủ Greenland và Nam Cực đang tan chảy với tốc độ nhanh gấp khoảng 6 lần so với thập niên 1990 (Ảnh: Getty Images).

Một báo cáo mới đây do 80 nhà khoa học từ Sáng kiến Khí hậu Băng quyển Quốc tế (ICCI) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) thực hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tốc độ tan chảy đáng báo động của băng tuyết trên toàn cầu. Báo cáo nhấn mạnh sự cấp thiết phải đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại mức dưới 1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp để tránh những thiệt hại không thể đảo ngược.

Thời kỳ tiền công nghiệp, được định nghĩa là giai đoạn 1850-1900, là mốc chuẩn để tính toán mức độ nóng lên toàn cầu. Hiện tại, hành tinh của chúng ta đã nóng lên 1,3°C so với thời kỳ này.

Tổn hại vĩnh viễn và hậu quả khôn lường

Báo cáo đã bác bỏ "lầm tưởng dai dẳng" rằng việc để nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5°C (lên tới 2°C hoặc 3°C) vẫn là điều có thể kiểm soát được. Các nhà khoa học cảnh báo, việc mất đi lượng lớn tuyết và băng vĩnh viễn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài.

Do thất bại trong việc kiềm chế khí nhà kính, việc nhiệt độ vượt ngưỡng mục tiêu là điều khó tránh khỏi, ngay cả khi có những nỗ lực tối đa. Để giảm thiểu tác động cực đoan đối với băng quyển - những vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm trên đất liền và trên biển - các nhà khoa học kêu gọi rút ngắn tối đa thời gian nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5°C. Đồng thời, cần loại bỏ một lượng lớn carbon gây hiệu ứng nhà kính ra khỏi khí quyển để đưa mức tăng nhiệt độ dài hạn xuống thấp hơn nữa, lý tưởng nhất là dưới 1°C vào năm 2150.

Nếu các chính sách hiện tại tiếp tục, với đỉnh điểm nhiệt độ có thể lên tới khoảng 3°C, gần như toàn bộ lớp băng vĩnh cửu gần bề mặt sẽ tan chảy. Điều này có thể gây ra những gián đoạn "nghiêm trọng và có thể xảy ra đột ngột" đối với hệ thống tuần hoàn đại dương, dẫn đến axit hóa đại dương trên diện rộng. Các nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy băng biển phục hồi chậm hơn nhiều so với dự đoán.

Ông James Kirkham, chuyên gia nghiên cứu băng hà tại ICCI và là tác giả chính của báo cáo, khẳng định tầng băng quyển là "một trong những thành phần nhạy cảm nhất của hệ thống khí hậu", và hậu quả từ sự suy giảm của nó sẽ tác động đến toàn bộ hành tinh.

Ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu được đưa trở lại mức 1,5°C, nhiều tổn hại vẫn sẽ là vĩnh viễn, như tình trạng các sông băng tan chảy làm mực nước biển dâng cao và đe dọa an ninh nguồn nước.

Ông Kirkham dẫn chứng những sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra, bao gồm vụ sạt lở băng đá lớn nhất và gây chết chóc nhất từng được ghi nhận ở Nepal, cướp đi sinh mạng hàng ngàn người và gây thiệt hại tương đương 10% GDP của Nepal.

Tình trạng ngập lụt và tàn phá ở Nepal sau trận lở băng đá kinh hoàng mới đây (Ảnh: Reuters).

Thụy Sĩ đã mất 20% lượng băng hà trong năm năm qua, và hàng ngàn sông băng trên khắp thế giới được dự báo sẽ biến mất trong thập kỷ tới.

Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng tan chảy nhanh chóng của các dải băng tại Greenland và Nam Cực - yếu tố thúc đẩy mực nước biển dâng, đe dọa hàng trăm triệu người - cho đến hiện tượng tan băng vĩnh cửu, vốn giải phóng thêm các loại khí gây nóng lên toàn cầu.

Các sông băng, ngay cả khi mức tăng nhiệt độ dài hạn được kiểm soát ở ngưỡng 0,8°C, cũng sẽ chỉ còn duy trì được khoảng 70% thể tích hiện tại trong vòng vài thế kỷ tới.

Các dải băng bao phủ Greenland và Nam Cực, đang tan chảy với tốc độ nhanh gấp 6 lần so với thập niên 1990, vẫn sẽ tiếp tục mất băng ngay cả trong kịch bản nhiệt độ chỉ vượt ngưỡng tạm thời rồi quay trở lại mức 1,5°C. Để đảm bảo an toàn lâu dài cho các dải băng ở vùng cực, mức tăng nhiệt độ toàn cầu cần được duy trì ở ngưỡng gần hơn với 1,0°C, hoặc thậm chí thấp hơn nữa.

Điểm tới hạn nằm ở đâu?

"Tuyết và băng phản ứng rất nhanh dù chỉ một phần nhỏ nhiệt độ tăng thêm. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống này sẽ cần hàng thế kỷ hoặc hàng thiên niên kỷ để phục hồi sau khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, đặc biệt là nếu các "điểm tới hạn" bị vượt qua - khi đó, những thay đổi này gần như trở nên không thể đảo ngược", ông Kirkham nhấn mạnh.

Tháng trước, một báo cáo của UNEP đã chỉ ra rằng thế giới cần cắt giảm lượng khí thải thêm 18% vào năm 2030 và 45% vào năm 2035 để có cơ hội tốt trong việc ngăn chặn nhiệt độ tăng quá 1,7°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời khẳng định việc để nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 1,5°C sẽ không mang lại "kết quả tốt đẹp nào".

Báo cáo về tầng băng quyển cho thấy các chính sách hiện tại - vốn sẽ dẫn đến mức tăng nhiệt toàn cầu là 2,8°C - sẽ làm giảm khối lượng băng tại các sông băng ở dãy Rockies, dãy Alps, Iceland và Scandinavia xuống dưới 10%. Nếu mức tăng nhiệt được giới hạn ở 1,5°C, khoảng 20-35% khối lượng băng sẽ được bảo toàn.

Tại khu vực Hindu Kush-Himalaya, nơi các dòng sông băng là nguồn cung cấp nước cho gần 1/4 nhân loại, các chính sách hiện tại sẽ khiến khối lượng băng chỉ còn lại 41%. Nếu mức tăng nhiệt được giới hạn ở 1,5°C, 83% khối lượng băng sẽ được duy trì.

Ông Bill Hare, nhà khoa học khí hậu kiêm Giám đốc điều hành của Climate Analytics, nhận định: "Các dải băng đang tan chảy với tốc độ nhanh gấp 6 lần so với 30 năm trước; băng biển và các sông băng trên núi đang biến mất với tốc độ kỷ lục; mực nước biển không ngừng dâng cao; các đại dương ở vùng cực - vốn duy trì sự sống - đang bị axit hóa".

"Tất cả những quá trình này giờ đây đã trở nên không thể đảo ngược trong thang thời gian của con người, kéo theo những hệ lụy trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đẩy các tác động khí hậu vượt xa giới hạn khả năng thích ứng", ông nhận định.