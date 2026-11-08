Giáo hoàng Leo XIV (Ảnh: AFP).

“Các bạn trẻ, hãy dũng cảm bước tới để kết hôn và tự mình xây dựng một gia đình. Đừng sợ hãi hai từ mãi mãi”, Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trong buổi cầu nguyện của giới trẻ tại một sân vận động chật kín người ở thủ đô Montevideo, Uruguay ngày 7/11.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nước đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm.

Tại Mỹ Latinh, tỷ lệ sinh giảm từ mức gần 6 con/phụ nữ trong những năm 1950 xuống còn 1,8 con vào năm 2024.

Trong bài phát biểu, Giáo hoàng cũng lên án tình trạng bạo lực ma túy ở Uruguay khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.

"Tại Uruguay, có những đứa trẻ không thể đến trường vì sợ chẳng bao giờ còn có thể trở về nhà nữa. Ở một quốc gia dồi dào tài nguyên như nơi đây, trẻ em lẽ ra không bao giờ phải đi ngủ với cái bụng đói... Càng không bao giờ phải gánh chịu bạo lực đến mức đánh mất cả mạng sống", Giáo hoàng nói.

Phát biểu tại Đại học Công giáo Uruguay, Giáo hoàng cũng đề cập đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc AI phải phục vụ nhân phẩm con người.

Giáo hoàng cảnh báo về những rủi ro khi ứng dụng AI trong giáo dục, đồng thời kêu gọi các trường học và đại học hãy đặt "con người lên trên thuật toán”.