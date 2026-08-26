Giám đốc CIA âm thầm tới Nga, Điện Kremlin lên tiếng

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với báo Washington Post rằng, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Moscow vào ngày 25/8 để tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan an ninh của hai nước.

“Chuyến thăm để thực hiện các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh", ông Peskov nói với báo Mỹ, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Theo Washington Post, Điện Kremlin tỏ ra kín tiếng về chuyến thăm hiếm hoi của Giám đốc CIA.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Washington đã yêu cầu Kiev tạm thời ngừng các cuộc tập kích nhằm vào Moscow và St. Petersburg trong thời gian ông Ratcliffe thăm Nga.

CBS News dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ, Mỹ đã thông báo với Ukraine trước chuyến đi của ông Ratcliffe rằng, một phái đoàn cấp cao sẽ tới Moscow và đề nghị Ukraine dừng các cuộc tập kích cho đến khi phái đoàn này rời đi.

Các nguồn tin trong chính quyền Ukraine cũng xác nhận với đài Suspilne về đề nghị của Washington với Kiev. Theo các nguồn tin, Mỹ đã đề nghị Ukraine không tấn công cả Moscow và St. Petersburg trong thời gian diễn ra chuyến thăm của lãnh đạo CIA.

Theo CBS News, Axios và một số kênh truyền thông khác của Mỹ, ông Ratcliffe đã đến Moscow vào ngày 25/8 để gặp các quan chức Nga.

CBS News dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình xác nhận, ông Ratcliffe có mặt tại thủ đô của Nga để tham gia một loạt cuộc họp, mặc dù mục đích chuyến đi cũng như danh tính những quan chức mà Giám đốc CIA sẽ gặp đều không được tiết lộ.

Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của ông Ratcliffe trên cương vị Giám đốc CIA, đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Nga kể từ tháng 1.

Người tiền nhiệm của ông Ratcliffe, ông William Burns, đã tới Moscow vào tháng 11/2021, vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. CBS News đưa tin ông Burns đã gặp các quan chức cấp cao Nga và trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin để cảnh báo về chiến dịch quân sự.

Việc ông Ratcliffe thăm Nga được hé lộ sau khi dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ di chuyển từ Mỹ tới Latvia, sau đó tiếp tục tới Moscow.

CBS News cho biết máy bay này đã được phát hiện tại một sân bay ở Moscow, bên cạnh một đoàn xe ngoại giao của Mỹ. Sau đó, đài Suspilne đưa tin máy bay đã rời sân bay Vnukovo và quay trở lại Riga.

Giới phân tích nhận định ông Ratcliffe có thể có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để đưa ra những thông điệp của Washington.

Chuyến thăm Moscow của lãnh đạo CIA diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga vẫn căng thẳng. Nga và Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau, trong khi chưa thấy dấu hiệu xung đột sẽ kết thúc.

Nga và Mỹ cũng đang đứng ở hai phía đối lập trong cuộc xung đột Iran. Iran là đồng minh quan trọng của Nga tại Trung Đông, trong khi Mỹ vừa công bố cuộc chiến kinh tế chưa từng có nhằm gây sức ép với Iran.