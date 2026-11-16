Ảnh chụp màn hình từ video công bố ngày 19/10 cho thấy một thương binh đang được sơ tán với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái hạng nặng "Ayudag 6" tại Ukraine (Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30/Telegram).

Yevgen, một binh sĩ Ukraine, đã mắc kẹt trên tiền tuyến suốt 2 ngày, sau khi bị mìn làm đứt lìa bàn chân. Đúng lúc người lính Ukraine gần như mất hết hy vọng, một đồng đội nói rằng Yevgen sẽ được cứu bằng một thiết bị đặc biệt: máy bay không người lái (UAV) sơ tán thương binh.

“Tôi nói: “Anh đùa đấy à? Chắc anh chỉ đang cố an ủi tôi đúng không?”, Yevgen nói với hãng tin AFP.

Yevgen là một trong những binh sĩ Ukraine đầu tiên được sơ tán bằng UAV cứu thương.

Gần 5 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, UAV đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của chiến tranh hiện đại.

UAV “thống trị” bầu trời, biến các khu vực tiền tuyến thành những “vùng tử địa” trải dài hàng km. Tại đây, cả hai bên đều có thể điều khiển các thiết bị chứa đầy thuốc nổ, lao xuống tấn công bất cứ khi nào phát hiện có dấu hiệu chuyển động bên dưới.

Điều này khiến lực lượng bộ binh và quân y gần như không thể giải cứu binh sĩ bị thương khi họ mắc kẹt trong “vùng tử địa”.

Trước tình hình đó, các nhà sản xuất UAV tại Ukraine đã chuyển hướng sang chế tạo các phương tiện bay chuyên dụng để sơ tán thương binh.

Chiếc UAV cứu sống Yevgen, có tên Stargate, do nhà sản xuất Skyfall phát triển, đã được sử dụng trong 3 nhiệm vụ.

“Vào tối hôm đó, đại đội trưởng gọi cho tôi và hỏi: “Cậu đã sẵn sàng bay chưa?””, Yevgen kể lại.

Đoạn video được ghi lại từ camera của UAV cho thấy Yevgen nằm trong khoang chứa - thực chất là chiếc cáng được treo trên UAV - giữa màn đêm, trong khi ôm chặt khẩu súng trước ngực.

Trong suốt hành trình sơ tán, các UAV làm nhiệm vụ tiếp tế và trinh sát liên tục bay xung quanh Yevgen. Dù rất sợ hãi, Yevgen cho biết: “Tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Nỗ lực sơ tán

“Ngay khi tôi đón anh ấy lên, tất cả mọi người đều im lặng”, phi công điều khiển UAV giải cứu Yevgen kể lại.

“Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, tĩnh lặng như trong thư viện. Lần này, thiết bị mang theo một con người”, phi công có biệt danh “KVN” nói thêm.

Trước khi cất cánh, một số UAV tấn công của Nga bị phát hiện, buộc Ukraine phải tạm dừng hoạt động sơ tán. Lần sơ tán thứ hai cũng không thành công. Đến lần thứ ba, UAV cuối cùng cũng cất cánh, bay lên độ cao 100m.

Các thiết bị gây nhiễu điện tử của Nga đã tạm thời cắt đứt kết nối giữa phi công KVN và UAV. Đây là khoảnh khắc khiến người điều khiển vô cùng căng thẳng, UAV bay lơ lửng trên không một lúc giữa chiến trường.

Sau vài giây, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên UAV tiếp quản việc điều khiển cho đến khi kết nối được khôi phục.

Toàn bộ quá trình sơ tán kéo dài khoảng 15 phút và được một nhóm binh sĩ Ukraine giám sát chặt chẽ.

Tuy vậy, quân đội Ukraine tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về công nghệ này. “Chúng tôi cần thêm các trường hợp thực tế trên chiến trường để có thể đánh giá đầy đủ hệ thống này, nhưng những gì thể hiện cho đến nay rất khả quan”, một sĩ quan giấu tên cho biết.

Đối với phi công KVN, các UAV này cho thấy “tương lai được thúc đẩy bởi công nghệ, giúp đưa những người lính trở về với gia đình”.

Giờ đây, Yevgen trở thành người truyền cảm hứng, cố gắng thuyết phục những đồng đội còn “sợ hãi” sử dụng phương tiện sơ tán này.

“Tôi gửi tin nhắn cho họ để giải thích rằng họ không có gì phải sợ”, Yevgen nói.

Địa điểm bí mật

Các UAV cứu thương làm từ sợi carbon được lắp ráp trong một cơ sở bí mật giống như một phòng thí nghiệm.

Ý tưởng phát triển UAV sơ tán thương binh xuất phát từ yêu cầu của chỉ huy Lữ đoàn xung kích CODE 9.2 của Ukraine. “Một năm sau, chúng tôi đã có Stargate”, một đại diện của nhà sản xuất Skyfall cho biết.

Thiết bị này ra đời từ “nhu cầu thực tế trên chiến trường”, chứ không phải từ một bước đột phá công nghệ mới.

Trước đó, Ukraine từng sử dụng các robot mặt đất không người lái để sơ tán thương binh khỏi những vị trí nguy hiểm. Tuy nhiên, những phương tiện này chỉ có thể di chuyển với tốc độ 10km/h và gặp khó khăn khi vượt sông, bãi mìn cũng như các địa hình hiểm trở khác.

“Chúng cũng rất dễ trở thành mục tiêu tấn công. Một nhiệm vụ (sơ tán) có thể kéo dài vài giờ”, người phát ngôn của Skyfall cho biết thêm.

Trong khi đó, UAV Stargate có thể di chuyển với tốc độ 105km/h, mang tải trọng lên tới 150kg và có phạm vi hoạt động 30km. Mỗi chiếc có giá khoảng 50.000 USD.

Skyfall đặt mục tiêu sản xuất 1.000 chiếc mỗi tháng vào cuối năm nay.

Bên trong xưởng chế tạo, một số UAV được xếp thành hàng dọc theo lối đi chính. Bên ngoài nhà máy, các hoạt động bay thử nghiệm diễn ra. Cỗ máy nặng 400kg gầm rú khi bay lên không trung.

Điều khiển thiết bị là các phi công đang trong quá trình đào tạo. Trước đây, họ chỉ điều khiển các UAV vận chuyển nhu yếu phẩm hoặc bom.