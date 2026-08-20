Gia đình Hoàng tử Harry sẽ từ Mỹ trở về Anh sinh sống

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle (Ảnh: Reuters).

Sáu năm sau khi Hoàng tử Harry cùng vợ từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Bờ Tây nước Mỹ, gia đình họ đang lên kế hoạch bất ngờ trở lại Anh sinh sống vào cuối tháng này, theo thông tin từ những người thân cận.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cặp đôi cũng sẽ không tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ Hoàng gia chính thức và chỉ sống với tư cách cá nhân đúng như mong muốn họ từng nêu ra. Vì vậy cũng sẽ không sống tại dinh thự Hoàng gia.

Cặp đôi được cho sẽ sống ở ngoài London, tại nơi không thuộc Hoàng gia Anh. Các biện pháp an ninh dành cho họ chưa được công bố.

Một số hãng tin Anh cho biết Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) đã được ghi danh vào một trường học ở Anh, chuẩn bị năm học mới vào đầu tháng 9.

Các quan chức Cung điện Hoàng gia Anh nói rằng, họ chỉ mới biết về kế hoạch này vào hôm 16/8 và Vua Charles rất vui khi có cơ hội gặp gỡ gia đình nhà Sussex nhiều hơn với tư cách cá nhân. Vua Charles xác định địa vị của Hoàng tử Harry và vợ Meghan không thay đổi khi họ quay lại Anh.

Quyết định này được đưa ra sau vài năm đầy căng thẳng, khi vợ chồng nhà Sussex liên tục công khai chỉ trích Hoàng gia và Hoàng tử Harry khởi kiện nhiều tờ báo của Anh.

Cặp đôi đã rời Anh và rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, với lý do bị báo chí xâm phạm quyền riêng tư.

Cho đến gần đây, Hoàng tử Harry vẫn khẳng định gia đình anh không thể trở lại Anh sau khi không còn được cung cấp dịch vụ an ninh do chính phủ chi trả.

Tuy nhiên, gia đình họ đã có chuyến thăm Anh vào đầu mùa hè này và gặp gỡ Vua Charles tại Highgrove hồi tháng 7. Khi đó họ chưa thông báo cho ông về kế hoạch trở lại Anh.

Quyết định trở lại này được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang dần được hàn gắn giữa gia đình nhà Sussex với Vua Charles - người đang điều trị ung thư.