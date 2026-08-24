Gần 40.000 học sinh Anh đối mặt nguy cơ thi lại do sai sót chấm bài

Đối với nhiều học sinh, việc mở kết quả thi mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng (Ảnh: The Sun).

Theo ước tính, khoảng 200.000 học sinh đã nhận kết quả thi GCSE (Chứng chỉ Giáo dục Trung học phổ thông) vào đầu tuần trước, trong đó có khoảng 39.000 em đạt điểm 3 (tương đương điểm D).

Thang điểm GCSE chuẩn tại Anh hiện dùng hệ thống số từ 9 (cao nhất) đến 1 (thấp nhất).

Phân tích của báo Observer cho thấy, những học sinh này có thể đã đạt điểm 4 - mức điểm đạt yêu cầu - nếu bài thi của họ được chấm bởi một giám khảo có trình độ hoặc kinh nghiệm cao hơn.

Điểm 4 là mức điểm quan trọng, giúp học sinh tránh phải thi lại các môn học cốt lõi như tiếng Anh, toán và khoa học. Việc không vượt qua các môn này có thể ảnh hưởng đến khả năng theo học các môn A-level mong muốn.

A-Level - gồm khoảng 55 môn học, chia thành các nhóm tự nhiên, xã hội và nghệ thuật - là hệ thống đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh trong các môn học thuộc chương trình giáo dục trung học ở Vương quốc Anh, dựa trên kết quả thi cuối kỳ. Học sinh thường chọn học chuyên sâu từ 3 đến 4 môn trong 2 năm cuối trung học để xét tuyển đại học.

Dự kiến, khoảng 30% học sinh thi GCSE sẽ phải thi lại môn tiếng Anh và toán do chưa đạt yêu cầu.

Mặc dù bài thi có thể được chấm lại nếu có nghi vấn về sai sót, nhưng quy định hiện hành không áp dụng cho các trường hợp có sự khác biệt về quan điểm giữa các giám khảo. Để được xem xét chấm lại, người chấm bài ban đầu phải bị xác định là có cách tiếp cận "bất hợp lý" đối với bài thi.

Nghiên cứu của Văn phòng Quy định về Bằng cấp và Thi cử (Ofqual) chỉ ra rằng xác suất giám khảo cấp cao và giám khảo thông thường chấm khác nhau cho cùng một bài thi tiếng Anh là khoảng 39%. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với môn toán (4%).

Khi so sánh với kết quả thi GCSE năm nay, con số học sinh có thể nhận được mức điểm khác biệt dao động từ 32.000 đến 45.000 em ở môn tiếng Anh, trong khi ở môn toán chỉ khoảng 3.000 em.

Chuyên gia giáo dục Dennis Sherwood nhận định: "Con số 39.000 học sinh nhận điểm 3 trong khi thực tế xứng đáng đạt điểm 4 có lẽ là một ước tính thận trọng. Học sinh cần biết mức điểm mà mình thực sự xứng đáng đạt được, và quy trình phúc khảo không nên cản trở điều đó".

Việc làm thủ tục phúc khảo cũng có thể rất tốn kém. Chi phí phúc khảo một bài thi tiếng Anh GCSE thường khoảng 100 bảng Anh (136 USD), có thể do nhà trường hoặc cá nhân chi trả. Nếu điểm số tăng lên sau khi chấm lại, khoản phí này sẽ được miễn. Tuy nhiên, nếu điểm số giữ nguyên hoặc giảm xuống, khoản phí vẫn phải được thanh toán.

Các trường học có thể phải chi hàng nghìn bảng Anh cho quy trình này, chỉ để đạt được một mức điểm mà lẽ ra học sinh đã có thể nhận được ngay từ đầu nếu bài thi được chấm bởi một giám khảo khác.

Người phát ngôn của Ofqual khẳng định: "Học sinh tại Anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả điểm số mà các em đã nỗ lực đạt được - những điểm số mở ra nhiều cơ hội cho tương lai của các em".