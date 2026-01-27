EU tăng cường hợp tác với Việt Nam trên 3 trụ cột chiến lược

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier trong cuộc trao đổi với báo chí vào ngày 26/1 (Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam).

Chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào ngày 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Việt Nam vào ngày 28-29/1 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính biểu tượng trong hành trình 35 năm hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Việt Nam càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao EU tới Việt Nam đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng EU mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và thông qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ mang tính đa phương và dựa trên luật lệ.

“Trong 35 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam đã phát triển và cho đến nay đã trở thành một trong những mối quan hệ mang tính mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, thể hiện trên nhiều góc độ khác nhau, bao trùm nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững cho đến an ninh quốc phòng, ngoại giao và nhân dân”, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Đại sứ Julien Guerrier tin rằng đã đến lúc EU và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

“Chúng tôi cho rằng đã đến lúc đã đến thời điểm chín muồi để hai bên sẽ cân nhắc nâng cấp mối quan hệ đó lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong một kỷ nguyên mới”, Đại sứ EU tại Việt Nam nói.

Đại sứ cũng lưu ý rằng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà EU chọn nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này vừa thể hiện tính tiên phong, đồng thời trở thành hình mẫu cho mối quan hệ của EU với các nước khác trong khu vực.

3 trụ cột hợp tác chiến lược

Việc nâng cấp quan hệ EU - Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên dưới nhiều góc độ khác nhau từ kinh tế, thương mại, cho đến khoa học, công nghệ và người dân.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, với việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, EU muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên 3 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất, về thương mại. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã giúp thương mại song phương tăng khoảng 40% trong vòng 5 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào năm 2020. Tuy nhiên, EU tin rằng vẫn còn dư địa phát triển trong lĩnh vực này và mong muốn đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ hai, về chuyển đổi xanh. EU đã tăng cường trao đổi với các bộ, ngành của Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh mới. Định hướng này đã được nêu tại Đại hội XIV của Đảng vừa qua.

Thứ ba, về hòa bình và an ninh. EU và Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này, cả trong khuôn khổ ASEAN và song phương. Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và một số sứ mệnh của EU tại các nước châu Phi. EU mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam về an ninh hàng hải, góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh cho khu vực và thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Ngoài 3 trụ cột trên, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định EU và Việt Nam sẽ khai thác mạnh mẽ hơn tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo khoa học, công nghệ, chất bán dẫn, chuỗi giá trị số hóa, cũng như nguồn tài nguyên thiết yếu.

“Trải qua hành trình 35 năm, đã đến lúc chúng ta sẽ cùng tiến vào kỷ nguyên mới và cùng nhau hợp tác để mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên”, Đại sứ EU tại Việt Nam nhấn mạnh.