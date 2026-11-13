Khung cảnh Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, Trung Quốc năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, hội nghị lần này cũng là cơ hội để liên minh này giải quyết những khó khăn về vốn đầu tư và quản lý công nghệ.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về AI, công nghệ được kỳ vọng có thể làm thay đổi các ngành công nghiệp và xã hội, nhưng gần đây cũng gây quan ngại sau hàng loạt sự cố liên quan đến các tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

Tình hình càng thêm xáo trộn trong tuần này sau thông tin CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, khiến ngành công nghiệp AI mất đi một trong những người ủng hộ lớn nhất.

Tại Dublin lần này, lãnh đạo EU cũng sẽ đánh giá cách giải quyết những vấn đề khác như thủ tục hành chính rườm rà và thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với AI.

"Với tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, tôi tin rằng đã đến lúc cần có cuộc thảo luận chuyên biệt đầu tiên ở cấp lãnh đạo về những cơ hội mà AI mang lại, cũng như tác động mang tính chuyển đổi của công nghệ này đối với nền kinh tế và xã hội của chúng ta", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa viết trong thư mời gửi các nhà lãnh đạo EU tuần trước.

Tổng giám đốc điều hành Mistral AI Arthur Mensch và Geoffrey Hinton, nhà tiên phong trong lĩnh vực AI từng đoạt giải Nobel, sẽ trình bày trước lãnh đạo EU tại hội nghị.

Châu Âu đang đối mặt thách thức về bán dẫn và hạ tầng AI. Theo các nguồn tin, lục địa già sẽ phải đẩy mạnh nỗ lực nếu muốn trở thành một trong những trung tâm AI của thế giới.

Đạo luật Chip được triển khai cách đây 3 năm dường như khó đạt mục tiêu thu hút hoạt động sản xuất tiên tiến và tăng gấp đôi thị phần của EU trên thị trường chip toàn cầu, lên 20% vào năm 2030.

Kế hoạch xây dựng 7 siêu nhà máy AI nhằm tập trung các bộ xử lý AI tiên tiến, phần mềm, công nghệ điện toán đám mây, kết nối tốc độ cao và trung tâm dữ liệu dưới cùng một mái nhà vẫn chưa thể triển khai đầy đủ.

Nguyên nhân là các nước thành viên EU còn bất đồng về việc phân bổ ngân sách cho năng lực cạnh tranh của khối trong giai đoạn 2028-2034.

Ngoài vấn đề AI, cuộc chiến Ukraine cũng được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị lần này của EU.

Đây là chủ đề lớn thứ hai được bổ sung vào chương trình nghị sự, một ngày sau khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Dublin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Một quan chức cấp cao EU cho biết các nhà lãnh đạo có thể thảo luận về vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình và những bảo đảm an ninh tiềm năng mà EU có thể đưa ra trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.