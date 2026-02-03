EU chốt từ bỏ năng lượng Nga, Hungary khiếu nại tên tòa châu Âu

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Hungary News).

Ngày 2/2, Hungary đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) nhằm phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga mà EU đang lên kế hoạch, yêu cầu hủy bỏ quyết định này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua kế hoạch nhằm cấm mua khí đốt Nga vào năm 2027, trong khi Ủy ban châu Âu cũng dự kiến đề xuất luật để loại bỏ dần dầu mỏ Nga trong cùng thời hạn.

Các biện pháp này là một phần của chiến lược REPowerEU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng từ Moscow sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Ông Szijjarto lập luận rằng việc hạn chế nhập khẩu năng lượng chỉ có thể được thực hiện thông qua các lệnh trừng phạt được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí thông qua.

Tuy nhiên, lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga được đưa ra dưới dạng quyết định chính sách thương mại, thay vì biện pháp trừng phạt, cho phép nó được thông qua bằng đa số, đủ điều kiện dù 2 thành viên của Liên minh là Hungary và Slovakia phản đối.

Hai quốc gia Trung Âu không giáp biển này vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Chính phủ của 2 nước tuần trước tuyên bố sẽ thách thức lệnh cấm năng lượng trước tòa án, cho rằng quyết định này làm tổn hại lợi ích quốc gia của họ.

Ông Szijjarto nói rằng theo các Hiệp ước EU, mỗi quốc gia thành viên có quyền quyết định nguồn năng lượng của mình, và “nguyên tắc đoàn kết năng lượng đòi hỏi phải đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng cho tất cả các nước thành viên”.

“Không có dầu và khí đốt Nga, an ninh năng lượng của chúng tôi không thể được đảm bảo, và chi phí năng lượng thấp cho các gia đình Hungary cũng không thể duy trì”, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary viết trên X.

Trong khi châu Âu đã loại bỏ phần lớn dầu mỏ Nga và giảm 75% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga giai đoạn 2021-2025, EU vẫn là khách hàng mua khí đốt qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Moscow.

Reuters ngày 2/2 đưa tin rằng xuất khẩu khí đốt Nga qua TurkStream, đường ống duy nhất còn vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, đã tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1.