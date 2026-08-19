Đức tăng cường phòng thủ hạ tầng trọng yếu trước mối đe dọa UAV

Đức gần đây phát hiện một UAV mang theo chất nổ trong sân bay Leipzig (Ảnh: DPA).

Theo Euro News, cơ sở này sẽ nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ được thiết kế nhằm phát hiện và đối phó với UAV không được cấp phép tại khu vực xung quanh các sân bay, các sự kiện lớn và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Dorothee Bär và Thủ hiến bang Saxony-Anhalt Sven Schulze đã cắt băng khai trương cơ sở này vào hôm 18/8 tại Cochstedt.

Trung tâm Công nghệ An ninh UAV trực thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) - đơn vị đã đi vào hoạt động tại sân bay cũ Cochstedt từ năm 2021.

"Cùng với DLR, thông qua trung tâm công nghệ mới này, chúng tôi đang tạo ra một cơ sở độc nhất vô nhị trên quy mô toàn quốc. Tại đây, chúng tôi nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ tân tiến phục vụ an ninh UAV trong các phòng thí nghiệm thực địa", ông Dobrindt phát biểu.

Ông mô tả mối đe dọa từ UAV là một phần của "cuộc chiến trong bóng tối của thế kỷ XXI".

Ông Dobrindt cho biết, Đức sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân sự phụ trách phòng thủ chống UAV trong lực lượng cảnh sát liên bang.

Đức hiện đã có các hệ thống được triển khai tại các sân bay và khu vực nhạy cảm khác nhằm đối phó với các phương tiện bay không người lái. Tuy nhiên, do công nghệ UAV đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nên các hệ thống phòng thủ cũng phải liên tục được điều chỉnh để thích ứng.

Ngoài Cochstedt, hoạt động nghiên cứu UAV cũng đang diễn ra tại nhiều địa điểm khác của DLR trên khắp nước Đức.

Việc khai trương trung tâm ở Cochstedt diễn ra trong bối cảnh dư luận tại Đức ngày càng lo ngại về mối đe dọa do UAV gây ra đối với các sân bay và các hạ tầng trọng yếu khác.

Đầu tháng này, một UAV mang theo chất nổ được phát hiện gần đường cất hạ cánh tại sân bay Leipzig, cách Cochstedt khoảng 100km về phía đông nam. Đây là một trong những trung tâm vận tải hàng hóa lớn nhất châu Âu và cũng được sử dụng cho các hoạt động logistics của NATO.

Công tố viên liên bang Đức đã mở một cuộc điều tra về nghi vấn tấn công an ninh quốc gia sau sự việc này.

Một người phát ngôn của NATO sau đó xác nhận một UAV mang theo chất nổ và kíp nổ đã phát hiện gần một máy bay thuộc hãng hàng không vận tải Antonov Airlines của Ukraine.

Sau phát hiện trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Mitko Müller nêu rõ, việc bảo vệ tuyệt đối trước UAV là điều không thể.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nghiên cứu Dorothee Bär lại đưa ra quan điểm lạc quan hơn khi chỉ ra dự án nghiên cứu IDAS-PRO vốn được thiết kế để phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa các UAV trái phép xung quanh sân bay, các sự kiện lớn và vùng an ninh.