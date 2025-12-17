Đức nêu điều kiện đưa lực lượng quân sự đến Ukraine hậu xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: DPA).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, hiện vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến cơ sở pháp lý của phái bộ sẽ triển khai đến Ukraine hậu xung đột, vai trò của quốc hội Đức (Bundestag), cũng như việc các lực lượng tiềm năng sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy nào và trong những giới hạn ra sao.

Phát biểu tại Berlin sau các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu đầu tuần này, ông Pistorius đã giải thích lý do vì sao Đức tỏ ra thận trọng đối với triển khai một phái bộ quân sự tại Ukraine.

Ông cho biết đề xuất thành lập một phái bộ đa quốc gia do châu Âu dẫn dắt là hợp lý, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định. Cụ thể, thẩm quyền của Bundestag, cấu trúc chỉ huy và hình thức tham gia binh lực vẫn còn để ngỏ. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức mô tả sáng kiến này như một tín hiệu cho thấy châu Âu sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đối với an ninh của lục địa.

Bản thân ông Pistorius không tham gia các cuộc đàm phán này, do chúng được tổ chức theo hình thức kín.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng với các nguyên thủ chính phủ của những nước châu Âu khác, đã công bố kế hoạch thành lập một phái bộ dưới sự lãnh đạo của châu Âu với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhiệm vụ của phái bộ này là hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine, đồng thời bảo đảm an ninh không phận và các tuyến hàng hải. Các hoạt động được dự kiến diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Tuyên bố sau các cuộc đàm phán tại Berlin được ký bởi lãnh đạo của Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Ba Lan, Italy, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, cũng như lãnh đạo các thể chế của Liên minh châu Âu. Hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức nào từ Mỹ.

Ý tưởng thành lập một phái bộ quốc tế nhằm bảo vệ Ukraine đã được thảo luận trong nhiều tháng qua. Trước đó, Mỹ tuyên bố không có kế hoạch triển khai bộ binh, nhưng sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh từ trên không. Pháp và Vương quốc Anh là những nước tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho phái bộ này, trong khi Đức cho đến nay vẫn duy trì lập trường thận trọng hơn.

Đáng chú ý, sau các tuyên bố tại Berlin, ông Pistorius, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

Nhóm này bao gồm hơn 50 quốc gia phối hợp cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong đó, Hà Lan đã phân bổ 250 triệu euro cho Ukraine để mua đạn dược cho tiêm kích F-16.

Trong khi đó, Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn dịp Giáng sinh, vốn được Thủ tướng Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ. Moscow cho biết, Nga mong muốn một thỏa thuận hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời tạo khoảng nghỉ để Ukraine có cơ hội tập hợp quân tiếp tục chiến đấu.