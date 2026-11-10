Nạn nhân Lisa Ta và căn nhà nơi cảnh sát phát hiện thi thể của em (Ảnh: Newsflash).

Cuối tuần qua, cảnh sát phát hiện nghi phạm, một người đàn ông Đức 22 tuổi bị thương rất nặng, nằm cạnh thi thể bị trói của Lisa Ta, 13 tuổi, tại một ngôi nhà hẻo lánh, 5 ngày sau khi em mất tích ở Berlin.

Thi thể Lisa được phát hiện sau khi chủ sở hữu bất động sản ở bang Brandenburg đến nơi và thấy cửa nhà đang mở, bên trong có 2 người. Người này lập tức gọi cảnh sát.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng giữa trưa ngày 8/11, tại một địa điểm gần biên giới Ba Lan, cách nhà của Lisa hơn 50km. Hiện chưa rõ em đã tử vong bao lâu trước khi được tìm thấy.

Những người sinh sống gần hiện trường được cho là đã nói với các điều tra viên rằng họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang trong những ngày trước hôm 8/11.

Theo báo Bild, nghi phạm của vụ việc, người đàn ông 22 tuổi, đã quen thuộc với khu vực này vì cha mẹ bạn gái cũ của anh ta sống ngay gần ngôi nhà.

Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể đã cho Lisa uống thuốc an thần trước khi đưa em đến khu vực này.

Lisa được nhìn thấy lần cuối vào ngày 3/11, sau khi rời căn hộ ở thủ đô Berlin để đến trường trên phố Sella-Hasse-Strasse. Tuy nhiên, em đã không xuất hiện ở trường. Chị gái 17 tuổi của Lisa, Linda, nói với truyền thông địa phương: “Em ấy không trả lời tin nhắn nữa”. Linda khẳng định em gái mình không bao giờ tự ý bỏ nhà ra đi.

Một chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai để tìm kiếm nữ sinh mất tích, với sự tham gia của khoảng 220 cảnh sát, các đội tìm kiếm chuyên trách, chó nghiệp vụ và trực thăng cảnh sát.

Đội điều tra án mạng của Berlin tiếp quản vụ việc vào ngày 6/11, sau khi công tố viên cho biết có dấu hiệu cho thấy một tội phạm nghiêm trọng đã xảy ra.

Khi cảnh sát tìm thấy thi thể Lisa, nghi phạm bị thương nằm bên cạnh em. Cảnh sát nghi ngờ rằng nghi phạm có thể tự sát bằng súng nhưng bất thành. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Lisa vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo Weld, em không có vết thương do đạn bắn.

Một người dân địa phương nói với truyền thông rằng một chiếc xe đáng ngờ đã đỗ bên ngoài ngôi nhà bỏ hoang trong nhiều giờ vào ngày Lisa mất tích.

Một cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết của Lisa. Trước đó, thành viên gia đình của Lisa đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức giúp lan truyền thông tin để tìm kiếm con gái mất tích.

Cảnh sát Berlin và Brandenburg đang tiếp tục điều tra những tình tiết xung quanh cái chết của Lisa, bao gồm các sự việc dẫn đến việc em mất tích và danh tính nghi phạm gây án.

Thông tin ban đầu về nghi phạm

Berlin Spectator dẫn thông tin từ văn phòng công tố Berlin cho biết, nghi phạm là công dân Đức 22 tuổi, sống tại Berlin. Người này vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Đến nay, các điều tra viên chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bé gái và nghi phạm quen biết nhau, đồng thời cũng chưa có dấu hiệu cho thấy nghi phạm có đồng phạm.

Công tố viên tiết lộ người đàn ông này không phải là đối tượng xa lạ với cơ quan chức năng. Từ tháng 1/2025, họ đã điều tra nghi phạm với cáo buộc tìm kiếm và tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em. Vụ án bắt nguồn từ quá trình phân tích các khoản thanh toán cho một nền tảng trực tuyến về nội dung khiêu dâm.

Ngày 10/3/2025, các điều tra viên đã khám xét căn hộ của nghi phạm theo lệnh của tòa án và thu giữ các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Những thiết bị này được cho là chứa hơn 900 tệp tin bất hợp pháp mà nghi phạm bị cáo buộc đã thu thập từ năm 2023.

Ngày 28/4, Văn phòng Công tố Berlin tiếp nhận một vụ án thứ 2 với cáo buộc tương tự từ các đồng nghiệp ở Passau, bang Bavaria. Giới chức đã tìm thấy một số lượng lớn tệp tin bị nghi là tài liệu bất hợp pháp trong chiếc điện thoại di động của nghi phạm khi người này lưu trú tại Bavaria.

Hôm 9/11, các điều tra viên đã khám xét nơi ở của nghi phạm tại quận Marzahn-Hellersdorf và thu giữ những vật chứng có thể phục vụ điều tra. Cảnh sát cũng tiếp tục làm việc tại hiện trường ở Bad Freienwalde. Một đội điều tra án mạng đang phân tích các bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan công tố.