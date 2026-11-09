Bà Ilse Aigner (Ảnh: Reuters).

Nếu điều này trở thành sự thật, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.

Ông Merz đưa ra thông báo tại một bữa tiệc tối dành cho các lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu của mình.

Bà Aigner, 61 tuổi, là thành viên Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng "chị em" của CDU tại bang Bavaria.

Việc được ông Merz đề cử gần như bảo đảm rằng bà sẽ đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào đầu năm sau. Theo thông lệ chính trị Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ thống nhất một ứng viên chung cho vị trí này.

Bà Aigner hiện giữ chức Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria ở miền Nam nước Đức. Bà dự kiến sẽ kế nhiệm Tổng thống sắp mãn nhiệm Frank-Walter Steinmeier, thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD), trong vai trò phần lớn mang tính nghi lễ này.

Tổng thống Đức là chính trị gia được kỳ vọng đứng ngoài các cuộc cạnh tranh chính trị giữa các đảng. Ông Steinmeier nhậm chức năm 2017 và sẽ chạm giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 3/2027.

Liên minh cầm quyền hiện nay gồm CDU, CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). SPD nhiều lần bày tỏ ủng hộ bà Aigner trở thành Tổng thống Đức.

Dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, bà từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và giành được sự tôn trọng của các chính trị gia từ đảng khác.

Dietmar Woidke, một lãnh đạo SPD cấp bang, nói rằng bà Aigner sẽ là “ứng viên hoàn hảo” cho vị trí này. “Bà ấy am hiểu chính trường Đức như lòng bàn tay. Bà ấy gần gũi với mọi người. Bà ấy yêu quý mọi người, biết lắng nghe và cũng được mọi người lắng nghe”, ông nói.

Bà Aigner sinh ra tại bang Bavaria, trong một gia đình có cha mẹ điều hành một công ty điện lực. Thời trẻ, bà từng đối mặt với căn bệnh ung thư và phải phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở lưng.

Sau khi theo học chuyên ngành kỹ thuật, bà làm kỹ thuật viên điện tử tại một công ty chế tạo máy bay trực thăng, trước khi bước chân vào chính trường địa phương rồi chính trường liên bang.