Một tổ hợp Patriot của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 7/11 cho biết, Đức hiện tại đã cạn kiệt khả năng cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot.

Ông Pistorius nói, Berlin đã chuyển giao nhiều hệ thống Patriot cùng một lượng lớn tên lửa cho Ukraine, nhưng việc tiếp tục chuyển giao có thể khiến bản thân nước Đức gặp nguy hiểm.

"Bất kỳ điều gì chúng ta trao đi lúc này đều không thể thay thế trong thời gian ngắn, bởi vì điều đó sẽ tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ mà chúng ta không thể chấp nhận. Chúng ta không thể làm nhiều hơn vào lúc này", Bộ trưởng Pistorius phát biểu.

Ông Pistorius kêu gọi các quốc gia khác tăng cường viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông nói thêm rằng vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào giữa tháng 11.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt với các đợt tập kích liên tục của Nga trong khi Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn phòng không trước thềm mùa đông.

Vào ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp ông Pistorius tại Berlin để thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ giao tên lửa PAC-2 do Đức sản xuất cho các hệ thống Patriot.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã có một hợp đồng lớn để mua các tên lửa này trong hai năm tới, nhưng cần được giao hàng nhanh hơn.

Ông nói, Ukraine muốn đặt mua tên lửa hành trình Taurus từ Đức để có thể phá hủy các bệ phóng mà Nga sử dụng để tập kích Ukraine.

Ông lý giải, trong bối cảnh Mỹ không thể cung cấp cho Kiev các tên lửa phòng không, lựa chọn duy nhất còn lại dành cho Ukraine là phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga.