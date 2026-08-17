Động thái cứng rắn của Iran khi ông Trump nói "Hormuz sớm là lãnh thổ Mỹ"

Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

Ông Yadollah Javani cảnh báo các đối thủ của Tehran phải “lường trước những bất ngờ chiến lược”.

Theo tướng Javani, sự chuyển đổi này đánh dấu thay đổi đáng kể trong học thuyết chiến lược quân sự, đồng thời là tín hiệu rõ ràng gửi tới các đối thủ của Iran rằng cách tiếp cận của nước này đang thay đổi để đối phó và vượt qua những thách thức của chiến tranh hiện đại.

Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này được giao cho Tổng tư lệnh mới của IRGC, Thiếu tướng Ahmad Vahidi, người đề cao chiến lược “răn đe tối đa”.

Theo cách tiếp cận này, bất kỳ hành động phòng thủ nào do các lực lượng vũ trang Iran thực hiện về bản chất sẽ mang tính chất tấn công nhằm chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa.

“Đối phương nên biết rằng họ không thể khiến chúng ta trở tay không kịp. Thay vào đó, chính đối phương phải lường trước những bất ngờ chiến lược”, tướng Iran tuyên bố.

“Bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ vùng lãnh thổ này, bảo đảm an ninh và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ đối phương sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố Mỹ không có quyền đi qua eo biển Hormuz hoặc tiếp cận Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

“Các lực lượng Mỹ đã bị trục xuất và không còn được phép tiến vào Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman hoặc eo biển Hormuz. Mọi người cần hiểu rằng các căn cứ của Mỹ sẽ không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước đây, và Iran sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”, ông Hatami nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz là một lợi thế địa chính trị đối với Iran và tình hình tại tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không bao giờ trở lại như trước đây.

“Lợi thế này (eo biển Hormuz) là một trong những điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ”, tướng Iran nêu rõ.

Tuyên bố của các chỉ huy cấp cao quân đội Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ sớm tuyên bố "eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ".

Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ không tìm cách loại bỏ Iran, nhưng nếu Tehran tấn công, Washington sẽ đáp trả "gấp 100 lần".

Ngay sau khi Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ sau đó đã áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng biển và tàu thuyền của Iran, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ tự do hàng hải cho các tàu đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn giao thông qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Cho đến nay, vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một trong những rào cản chính trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đầu tháng này, Tehran đưa ra một loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, bao gồm bồi thường thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch nhằm vào Iran và các đồng minh khu vực của nước này.

Vị trí eo biển Hormuz trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Trong một động thái khác, quân đội Iran ngày 16/8 thông báo treo thưởng khoản tiền tương đương 30.000 USD cho việc bắt giữ hoặc hạ binh sĩ Mỹ. Nếu hành động này do phụ nữ thực hiện, mức thưởng sẽ tăng gấp đôi.

Ông Hatami không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về địa điểm hoặc thời gian có thể diễn ra các vụ bắt giữ hoặc hạ binh sĩ Mỹ.

Thực tế cho thấy khả năng phía Iran bắt được binh sĩ Mỹ rất thấp. Kể từ khi xung đột bùng phát, Washington chưa triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, ngoại trừ chiến dịch giải cứu phi công Mỹ hồi tháng 4.

Theo số liệu thống kê vào cuối tháng 7, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng chính thức trong cuộc chiến Iran là 18 người, bao gồm 7 binh sĩ thiệt mạng trong đợt tập kích ngày 1/3 của Iran vào một trung tâm tác chiến chiến thuật ở Kuwait và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út.

Ngoại trừ 3 người thiệt mạng ở Jordan, quân đội Mỹ cho biết các ca tử vong khác không phải là kết quả trực tiếp từ các đợt tập kích của Iran. Họ bao gồm 6 phi công thiệt mạng trong một vụ tai nạn tiếp nhiên liệu vào tháng 3 và gần đây là một trung sĩ Lục quân thiệt mạng trong đợt kích nổ có kiểm soát một UAV vũ trang bị bắn hạ ở Iraq.

Ngoài ra, khoảng 500 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, với khoảng 220 cấu trúc hạ tầng và trang thiết bị quân sự lớn hoặc nhà cửa của Mỹ được báo cáo bị hư hỏng hoặc phá hủy sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ vào ngày 8/7.

Đối với Iran, các số liệu công bố hồi tháng 6 cho biết hơn 3.000 người nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Mỹ. Hàng loạt quan chức cấp cao của Iran, trong đó có cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã bị sát hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.