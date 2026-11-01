Điện Kremlin: Tổng thống Zelensky có thể đến Moscow nếu muốn đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, ngày 1/11 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Khi được hỏi liệu ông Putin có nhấc máy nếu ông Zelensky gọi điện hay không, trợ lý Điện Kremlin cho biết: "Tôi nghĩ chắc chắn tổng thống sẽ trả lời. Ông Putin chưa bao giờ từ chối các cuộc đối thoại".

Ông Ushakov nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Zelensky muốn trực tiếp trao đổi với nhà lãnh đạo Nga, ông hoàn toàn có thể đến Moscow.

"Ông ấy (Tổng thống Zelensky) đang phát đi tín hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu thực sự muốn đàm phán, ông ấy cứ đến (Moscow)", ông Ushakov nêu rõ.

Theo ông Ushakov, các vòng đàm phán ban đầu về giải quyết vấn đề Ukraine nên được tổ chức theo định dạng ba bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin cho rằng, các đại diện từ châu Âu cũng có thể tham gia vào bàn đàm phán, nhưng tiến trình đàm phán phải bắt đầu bằng thể thức ba bên.

"Chúng tôi hiện có các kênh liên lạc ở cấp làm việc với phía Mỹ. Do đó, việc các vòng đàm phán đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên là điều hợp lý", ông Ushakov nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine. Các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Abu Dhabi trong những tuần tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa ra đề xuất với Ukraine về kịch bản 2 nhà lãnh đạo gặp gỡ ở Moscow. Phía Nga cam kết sẽ bảo đảm mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả an ninh, nếu ông Zelensky tới Moscow. Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần bác bỏ phương án này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng chỉ cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin mới có thể tạo ra bước chuyển biến về chất trong các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Tổng thống Ukraine sẵn sàng thảo luận những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine cũng ra điều kiện về địa điểm mà Tổng thống nước này và nhà lãnh đạo Nga có thể gặp nhau. “Điều quan trọng nhất là địa điểm đó không phải Moscow hay Belarus”, ông Sybiha nêu rõ.

Ông Sybiha nhận định một cuộc gặp cấp cao có thể dẫn đến những bước đi cụ thể nhằm xây dựng lòng tin, chẳng hạn trao đổi tù binh và đưa những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trở về.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng nói với Tổng thống Nga rằng ông Zelensky mong muốn tiến hành đàm phán trực tiếp với ông Putin.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky trước đó cho biết, ông muốn thu xếp một cuộc gặp với Tổng thống Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 để “đưa ra những quyết định” liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông sẽ bay tới Miami nếu chủ nhân Điện Kremlin tham dự sự kiện này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 cho biết Tổng thống Zelensky có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 nếu nhận được lời mời từ Tổng thống Donald Trump.

Vào tháng 9, phía Mỹ đã gửi lời mời tới Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tại đây, ông Putin có khả năng sẽ gặp ông Trump.

Tổng thống Trump từng cho biết ông không rõ liệu Tổng thống Putin có đồng ý tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Zelensky tại Mỹ hay không.