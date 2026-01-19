Điện Kremlin: Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử nếu sáp nhập Greenland

Thủ phủ Nuuk của Greenland (Ảnh: Reuters).

Bình luận về những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/1 cho biết: “Có lẽ ở đây chúng ta có thể tách khỏi câu hỏi liệu điều này là tốt hay xấu, hay có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không”.

“Nhưng có những chuyên gia quốc tế cho rằng, bằng việc giải quyết vấn đề sáp nhập Greenland, ông Trump sẽ đi vào lịch sử. Không chỉ trong lịch sử Mỹ, mà còn trong lịch sử thế giới. Tôi xin nhắc lại, không bàn đến việc điều này là tốt hay xấu, thì cũng khó có thể không đồng ý với các chuyên gia này”, ông Peskov nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ bức thư gửi tới Thủ tướng Na Uy, khẳng định ông không có nghĩa vụ "chỉ nghĩ đến hòa bình" sau khi không được trao giải Nobel.

Tổng thống Trump khẳng định thế giới “sẽ không an toàn” nếu Mỹ “không kiểm soát hoàn toàn Greenland”.

Vị trí của Greenland (Ảnh: NPR).

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ tìm cách sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông nói rằng nếu Mỹ không giành được quyền kiểm soát Greenland, thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Tổng thống Mỹ ngày 19/1 tuyên bố Washington sẽ hành động quyết đoán để loại bỏ "mối đe dọa từ Nga" ở Greenland.

"NATO đã nói với Đan Mạch trong suốt 20 năm qua rằng: “Các ngài phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland”. Nhưng thật không may, Đan Mạch đã không thể làm được điều đó. Bây giờ đã đến lúc rồi, và điều đó sẽ được thực hiện!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khi được hỏi về phát ngôn của ông Trump liên quan đến mối đe dọa từ Nga, ông Peskov cho biết gần đây có rất nhiều “thông tin đáng lo ngại” nhưng Điện Kremlin sẽ không bình luận về những cáo buộc nhằm vào Nga liên quan tới Greenland.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc phương Tây liên tục cáo buộc Nga và Trung Quốc đe dọa Greenland là không thể chấp nhận được. Nga tuyên bố không có ý định kiểm soát Greenland.

"Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng ở Bắc Cực. Nga không đe dọa họ bằng hành động quân sự, không hăm dọa họ, và không tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của họ", Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết.

Các nhà lãnh đạo của cả Đan Mạch và Greenland cho đến nay đều khẳng định hòn đảo này không phải để bán và không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch cũng cảnh báo việc Mỹ dùng vũ lực quân sự để kiểm soát Greenland có thể đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO.

Ông Trump đã đe dọa áp thuế đối với 8 quốc gia châu Âu phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland khi căng thẳng tiếp tục leo thang. EU đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch và đang xem xét một gói trả đũa riêng.