Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 nói với kênh truyền hình Vesti rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phát đi thông điệp tới toàn thế giới về sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề toàn cầu.

“Cuộc gặp có thể bằng cách nào đó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn nhân loại về sự cần thiết của đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề hiện nay”, ông Peskov nói, đồng thời mô tả hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, là một sự kiện mang tính dấu mốc.

Ông Peskov tiết lộ, Tổng thống Putin sẽ có 3 ngày làm việc dày đặc tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc.

“APEC là một khuôn khổ hoạt động. Ngoài ra sẽ có các cuộc gặp song phương và một cuộc gặp 3 bên riêng biệt giữa ông Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tất cả các cuộc gặp đều rất quan trọng”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó, quan chức Điện Kremlin bác bỏ những ý kiến cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ trong tuần này có thể so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các bên đã tìm cách định hình tương lai châu Âu thời hậu chiến. Ông Peskov gọi những sự so sánh như vậy là “trò chơi của các nhà khoa học chính trị”.

Tại Hội nghị Yalta, các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ trong thời chiến đã thiết lập các phạm vi ảnh hưởng của những cường quốc sau Thế chiến II.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi ý kiến so sánh như vậy, nhấn mạnh rằng phía Nga ủng hộ trật tự thế giới đa cực, trong đó không quốc gia nào áp đặt quyết định lên các nước khác.

“Đó là những trò chơi của các nhà khoa học chính trị và không liên quan gì đến thực tế”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Peskov nói với các nhà báo.

Ông Peskov khẳng định Nga "không muốn bất kỳ ai quyết định vận mệnh thay mình và sẽ không bao giờ tìm cách quyết định vận mệnh của các nước khác”. Ông mô tả cuộc hội đàm sắp tới là “một cuộc gặp rất quan trọng và chưa từng có tiền lệ tương tự”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ 3 nước Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Bà không tiết lộ chương trình nghị sự cụ thể, nhưng cho biết việc tăng cường trao đổi giữa 3 nhà lãnh đạo, cùng với quản lý bất đồng và ổn định quan hệ, phục vụ lợi ích của cả 3 quốc gia.

Ông Peskov cho biết một phần cuộc gặp sẽ được mở cho giới truyền thông tham dự.